Beautiful anticipazioni: Brooke capirà che lei e Ridge sono stati truffati e ingannati?

Venerdì si chiude la settimana ma non per i fan di Beautiful che potranno vedere una nuova puntata anche domani, 11 settembre 2021, come sempre alle 13,40 su Canale 5. Si va in onda al sabato con un episodio assolutamente da non perdere. Ma che cosa sta per succedere a Los Angeles? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di questo nuovo episodio della soap americana. Come avrete visto, Katie ha preso la sua decisione: ha scelto di lasciare Bill e di mettersi alle spalle questa storia. Non vuole più essere la ruota di scorta ed è chiaro che non vuole venire dopo Brooke. Se Bill ama lei più di ogni altra donna al mondo, deve conquistarla, o restare da solo. Katie è distrutta, non pensava che la sua vita sarebbe cambiata in questo modo così velocemente. Ennesima pugnalata alle spalle per lei…Nel frattempo Brooke prova per l’ennesima volta a ricucire lo strappo che c’è stato con Ridge ma ha un ostacolo da superare. Shauna infatti, fomentata da Quinn, crede di avere tutte le carte in regola per essere la donna giusta per Ridge e non ha intenzione di restare a guardare…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 settembre 2021

Nonostante Brooke stia facendo di tutto per avvicinarsi di nuovo a Ridge e provare a spiegare gli equivoci che sono nati in questi giorni, lo stilista non vuole sentire ragioni. Quando c’è Bill di mezzo, cambia tutto. E allora ecco che entra in gioco Shauna che a quanto pare sa toccare le corde giuste. Ridge decide di sfogarsi con lei e la madre di Flo non aspettava altro. A quanto pare il piano di Quinn sta funzionando alla perfezione. Brooke decide di andare a parlare con Bill di quello che è successo senza sapere che Katie ha deciso di lasciarlo, dopo aver appresso che Spencer è ancora innamorato di lei…Ridge pensa di aver trovato in Shauna una amica, una confidente, una persona che lo ami davvero ma non sa che anche lei ha raccontato una marea di bugie.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 11 settembre 2021. Vi ricordiamo che a seguire non ci sarà Una vita ma il TG5 dedica uno speciale all’attentato delle torri Gemelle, nel giorno del ventesimo anniversario. La soap spagnola andrà in onda alle 16, dopo questa puntata speciale del TG5.