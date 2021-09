Una vita anticipazioni, l’11 settembre si cambia orario su Canale 5

Domani Una vita andrà in onda ma con un orario diverso dal solito. Su Canale 5 infatti vedremo una puntata speciale del Tg5 che rende omaggio alle vittime dell’11 settembre, a 20 anni di distanza da quel drammatico giorno che il mondo intero ricorda sempre con dolore e sgomento. La puntata speciale del Tg 5 andrà in onda dalle 14,30 circa fino alle 16. E a seguire vedremo un nuovo episodio di Una vita, probabilmente più corto rispetto al solito. La soap spagnola ci aspetta comunque poi in prima serata, con una puntata più lunga. Non ci resta quindi che scoprire nel dettaglio tutto quello che succederà in questo nuovo appuntamento. Domani andrà in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1245 di Acacias 38, ecco le anticipazioni per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 settembre 2021

Antonito è ormai pronto a entrare in politica e Lolita lo affianca in questa sua nuova avventura. Il giovane figlio di Ramon parla di quello che vorrebbe fare anche con Ildefonso. Mendez riferisce a Felipe di aver esaminato dei vecchi fascicoli e averne trovato uno in cui Laura era implicata nell’omicidio del padre. Alodia si sforza di eliminare il suo marcato accento andaluso per poter fingere di essere figlia di Servante e Fabiana. Marcelina è in collera per non essere stata scelta come figlia dai proprietari della pensione. Bellita non riesce a convincere Felicia a coalizzarsi con lei per costringere Cinta ed Emilio a interrompere la tournée, quindi annuncia a Josè Miguel e ad Alodia che saranno loro tre a partire alla volta dell’Argentina. Velasco incontra Laura e parla di quello che succederà…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani su Canale 5 dalle 16 alle 16,30, non dimenticate quindi che l’orario, per questo fine settimana, cambia. Vi ricordiamo anche che Una vita ci aspetta poi in prima serata su Rete 4 con due episodi lunghi, da non perdere.