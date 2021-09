Una vita anticipazioni prima serata: Genoveva pronta per il processo, quale asso calerà?

Tutto pronto per la puntata in prima serata di Una vita, siete pronti per scoprire che cosa succederà in questo nuovo appuntamento con la soap spagnola? Vi raccontiamo i dettaglio con la trama della puntata di oggi, 11 settembre 2021. Un episodio ricco ci aspetta in prima serata mentre, come vi abbiamo già detto qualche ora fa, la puntata di oggi su Canale 5 sarà più breve e andrà in onda in un orario diverso. Infatti dopo Beautiful sarà possibile seguire una puntata speciale del TG 5 che racconterà i fatti dell’11 settembre 2001, a vent’anni di distanza da quel giorno che ha cambiato le sorti del mondo intero. Ma torniamo ad Acacias 38. Oggi vedremo su Rete 4 la seconda parte dell’episodio 1245 di Acacias 38 e probabilmente l’episodio integrale 1246 della soap spagnola. Scopriamo quindi i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama della puntata in prima serata 11 settembre 2021

Velasco incontra Laura di nascosto per sincerarsi che sia ancora disposta a tenere fede ai patti, poi va da Genoveva e le confessa il proprio amore; lei non lo respinge apertamente, ma prende tempo; più tardi, però, la donna si presenta a casa di Felipe in abiti succinti con l’intenzione di sedurlo. Che cosa sta combinando Genoveva, che cosa vuole fare con questo ennesimo doppio gioco? Felipe la accusa per l’ennesima volta di averle portato via il suo grande amore, Marcia, ma la donna gli dice di essere innocente e prova a baciarlo. Felipe però non cede e la caccia di casa in malo modo. Genoveva ha messo in giro delle voci sul conto di suo marito e così tutte le signore di Acacias 38 lo guardano in malo modo.

Durante una cena nel ristorante di Felicia, Ildefonso reagisce male a una battuta di Liberto sul suo matrimonio con Camino, risvegliando le preoccupazioni di Felicia. Bellita decide di raggiungere in Argentina la figlia Cinta, in dolce attesa, e si dichiara disposta a partire anche da sola. Intanto le domestiche si contendono l’onore di essere la “figlia” di Servante e Fabiana.

Per dirimere la questione su chi avrà l’onore di essere la “figlia” di Servante e Fabiana, viene organizzato un sorteggio, alla fine del quale i due si ritrovano con ben quattro figli per finta. Mentre Genoveva si prepara al processo con tranquillità, Cesareo, uno dei testimoni principali, è molto nervoso. Antonito annuncia in famiglia la sua candidatura nel partito conservatore. Marcos riserva l’intero ristorante di Felicia, per cenare con lei e avere l’occasione di dichiararsi. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda oggi su Rete 4. Non mancate!