Beautiful anticipazioni: Ridge scoprirà di esser stato ingannato da Shauna e Quinn?

Tornano come sempre le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 13 settembre 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà in questo nuovo appuntamento con la soap americana? Lo scopriamo con le ultime news da Los Angeles…Avrete visto che nonostante i tentativi di Brooke Ridge abbia preferito non darle ascolto e prendersi una pausa. Brooke quindi ha deciso di parlare con Bill di quello che è successo scoprendo che intanto anche sua sorella Katie ha saputo della dichiarazione fatta da Spencer. Bill invita Brooke a voltare pagina e a stare insieme a lui ma la Logan è innamorata di Ridge e non vuole rinunciare al suo matrimonio. Nel frattempo però lo stilista sta passando del tempo con Shauna, senza sapere che la donna gli ha mentito e gli ha raccontato molto bugie…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 settembre 2021

Hope e Liam sono sempre più entusiasti della loro unione e della possibilità di far stare insieme Douglas, Kelly e Beth. I due però non si sono minimamente resi conto del disagio che Steffy sta affrontando, ormai sempre più dipendente dagli antidolorifici dopo l’incidente. Ridge, almeno per il momento, sembra aver messo un punto alla storia con Brooke e si concede del tempo per distrarsi. E questo tempo lo passa con Shauna. Il Forrester chiede alla donna che al momento è sua moglie, di raccontargli qualcosa in più della sera del loro matrimonio visto che lui, non ricorda praticamente nulla. E così mentre fanno il bagno in piscina, Shauna deve stare molto attenta alle parole da usare se non vuole che alla fine Ridge scopra a causa sua il grande inganno che lei e Quinn hanno ordito ai suoi danni.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 13 settembre 2021. Vi ricordiamo che domani riparte alla grande la programmazione autunnale di Canale 5 e vedremo quindi anche la prima puntata stagionale di Uomini e Donne.