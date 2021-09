Una vita anticipazioni: Genoveva in aula, inizia il processo. Sarà condannata?

Tutto pronto per il processo che deve Genoveva imputata per l’omicidio di Marcia, che cosa succederà, le prove raccolte da Mendez serviranno per dimostrare la sua colpevolezza o la donna ancora una volta se la caverà grazie a Velasco? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 14 settembre 2021. Nella puntata del martedì vedremo in onda la seconda parte dell’episodio 1247 di Acacias 38, con il processo contro Genoveva che è ormai iniziato…Felipe è ovviamente in aula e non si perde quello che sta succedendo, con la speranza che finalmente Genoveva paghi per tutto il male che ha fatto. Nel frattempo alla locanda c’è un nuovo incontro tra Marco e Felicia…Velasco mette le carte in tavola: parla di una cospirazione che Felipe avrebbe ordito ai danni di Genoveva e dice anche che è lui ad aver causato la morte del bambino che sua moglie portava in grembo.

Non ci resta quindi che scoprire che cosa succederà in questa nuova puntata, ecco le ultime news dalla Spagna e le anticipazioni di Una vita di domani!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 settembre 2021

Sembra essere evidente a tutti che l’obiettivo di Velasco è quello di screditare Felipe agli occhi del giudice e di far passare invece Genoveva come vittima. Mendez spera che almeno la testimonianza di Cesario possa essere utile per incastrare la donna, visto che al momento è la prova più importante che c’è contro di lei…

La famiglia Palacios si divide dopo l’annuncio di Antonito di volersi candidare alle elezioni per il partito conservatore. Lolita e Ramon non ci vedono chiaro, mentre Carmen appoggia questa scelta. Cesareo, teso come una corda di violino, sale al banco dei testimoni. Bellita è decisa a partire da sola per l’Argentina, sebbene José Miguel e le signore di Acacias cerchino di farle capire che il suo è un comportamento irrazionale. Velasco sa bene come far si che la testimonianza di Cesario non venga presa in considerazione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani 14 settembre 2021. Vi ricordiamo che nella nuova programmazione di Canale 5 per il mese di settembre, dopo Una vita andrà in onda la nuova edizione di Uomini e Donne.