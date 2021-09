Beautiful anticipazioni: Steffy sta male ma nessuno se ne accorge, rischia grosso?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 15 settembre 2021? Non potevano mancare come sempre le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle nuove puntate della soap americana. Come avrete visto fino a questo punto, il piano di Quinn e di Shauna sembra aver funzionato alla perfezione anche se Brooke inizia a sospettare qualcosa. Lo stesso Ridge, rimasto da solo con Shauna, prova a chiederle maggiori dettagli su quello che è successo la sera in cui si sono sposati. Effettivamente Ridge era totalmente ubriaco e non ricorda proprio nulla di quel maledetto giorno. O forse benedetto, per Shauna infatti lo è. Lo stilista non sa che è stato ingannato e che non era di certo sua volontà quella di firmare le carte per il divorzio da Brooke…Nel frattempo Steffy sta sempre più male ma a quanto pare, in pochi se ne rendono conto…Zoe e Carter finalmente si baciano mentre Brooke cerca di capire come mai Quinn sia particolarmente insistente nel volerla vedere al fianco di Bill. Inizia a sospettare qualcosa la nostra cara Logan? Vediamo i dettagli con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 settembre 2021

Steffy non riesce a riprendersi dall’incidente e le attenzioni di Thomas non leniscono le sue “ferite”. Bill è molto fiero di Liam, che si occupa a tempo pieno dei suoi figli e lo perdona per essere arrivato in ritardo in ufficio, dove con Justin e Wyatt si definiscono i punti di un contratto importante. Intanto sono tutti concentrati sulle loro vicende personali tanto da non rendersi conto di come sta Steffy e la ragazza è sempre più dipendente dai suoi farmaci. Brooke ripensa a quello che Quinn le ha detto su Bill, qual è il fine della Fuller?

