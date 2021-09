Una vita anticipazioni: Velasco mette ok Cesario, Genoveva si salva?

Mendez pensava che la testimonianza di Cesario sarebbe stata fondamentale per incastrare Genoveva, visto che l’uomo era convinto di averla vista. Ma il guardiano di Acacias 38 lo ha sempre detto: non poteva giurare che fosse Genoveva quella donna visto che era coperta da un velo. E allora che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 15 settembre 2021. Un nuovo appuntamento con la soap di Canale 5 che tanto piace al pubblico, domani in onda la prima parte dell’episodio 1248 di Acacias 38 e le ultime news sul processo contro Genoveva. Se la caverà questa volta la donna? Sappiamo bene che è stata lei a uccidere Marcia ma quanto pare, non ci sono prove sufficienti per dimostrarlo…

Non ci resta che scoprire la trama della puntata di Una vita di domani, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 settembre 2021

La famiglia Palacios si divide dopo l’annuncio di Antonito di volersi candidare alle elezioni per il partito conservatore. Lolita e Ramon non ci vedono chiaro, mentre Carmen appoggia questa scelta. Cesareo, teso come una corda di violino, sale al banco dei testimoni. Velasco, pronto a screditare la sua deposizione, prepara una trappola per confonderlo davanti al giudice.

Bellita è decisa a partire da sola per l’Argentina, sebbene José Miguel e le signore di Acacias cerchino di farle capire che il suo è un comportamento irrazionale. Servante è convinto che uno dei clienti della pensione sia il giurato del concorso e mette in atto la farsa dell’allegra famigliola insieme ai suoi complici, ma l’uomo non mostra alcun interesse verso di loro. Camino e Ildefonso devono ancora consumare il matrimonio e tra i de c’è grande tensione.

Velasco rende nulla la deposizione di Cesareo, che non è in grado di individuare Genoveva fra tre donne con il volto coperto da un velo. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5 appuntamento come sempre alle 14,10.