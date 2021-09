Beautiful anticipazioni: Steffy fuori controllo, si curerà per disintossicarsi?

Shauna e Ridge sembrano essere sempre più complici e si divertono con bagni in piscina e confidenze. Ma siamo davvero sicuri che Ridge non scoprirà tutte le bugie che anche la madre di Flo gli ha raccontato pur di portarlo dalla sua parte? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda domani, 16 settembre 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5, vedremo Steff stare molto male. Della sua situazione complicatissima, al momento si sono resi conto davvero in pochi. Tutti troppo impegnati con le loro di vite. Neppure Hope e Liam che hanno a che fare tutti i giorni con Steffy, hanno notato che la figlia di Ridge sta mala e che sta abusando dei farmaci. Il solo a rendersene conto è stato Thomas che però a quanto pare non riesce ad aiutare fino in fondo sua sorella. Che cosa succederà ora? Prepariamoci perchè Steffy sta per esplodere!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 settembre 2021

Hope, che ha tenuto Kelly a dormire con gli altri bambini da lei e Liam, si offre di riaccompagnare Kelly a casa dalla madre Steffy, ma poi ci ripensa perché stavano giocando bene insieme e quando va a dirlo a Steffy lei reagisce in modo esagerato e aggressivo, cosa che preoccupa tutti, persino Thomas. Dopo questa sceneggiata finalmente qualcuno si renderà conto che Steffy ha bisogno di aiuto e che dovrebbe iniziare a disintossicarsi, visto tutto quello che sta succedendo nella sua vita? Ridge troppo impegnato con le sue vicende sentimentali non si è reso minimamente conto di quanto sua figlia avesse bisogno di aiuto. Farà qualcosa adesso?

Non ci resta che darvi appuntamento a domani, 16 settembre 2021, per scoprire tutto quello che succederà con la nuova puntata di Beautiful. Vi ricordiamo che a seguire andrà in onda una nuova puntata di Una vita come sempre puntuale alle 14.10 su Canale 5.