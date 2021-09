Una vita anticipazioni: Laura tradirà Genoveva o la salverà?

Camino sembra essere intenzionata a fare qualsiasi cosa pur di non vedere stare male Ildefonso. Non si può permettere che questo matrimonio finisca. Ma potrà davvero stare accanto a un uomo che non ama? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani, 16 settembre 2021. Nella prossima puntata della soap, la seconda parte dell’episodio 1248 di Acacias 38, vedremo anche quelle che saranno le conseguenze della testimonianza di Cesario. Velasco ha fatto arrivare in aula tre donne con il velo, per dimostrare che Cesario non avrebbe potuto riconoscere realmente Genoveva e adesso le cose si complicano per Mendez e Felipe che pensavano di avere la prova decisiva. Ma ci sarebbe anche la testimonianza di Laura, solo che i due non sanno che la domestica sta facendo il doppio gioco, come andrà a finire?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 16 settembre 2021

Bellita è decisa a partire da sola per l’Argentina, sebbene José Miguel e le signore di Acacias cerchino di farle capire che il suo è un comportamento irrazionale. Servante è convinto che uno dei clienti della pensione sia il giurato del concorso e mette in atto la farsa dell’allegra famigliola insieme ai suoi complici, ma l’uomo non mostra alcun interesse verso di loro…Camino ha preso una scelta molto difficile ma vuole farlo: si spoglia così davanti a suo marito, dicendogli che è pronta per consumare la prima notte di matrimonio visto che non lo hanno ancora fatto. Quando Ildefonso la vede nuda, ha una strana reazione. Mendez e Felipe discutono su quello che è successo al processo e sono molto preoccupati. Felipe inizia a credere che sua moglie se la caverà anche questa volta. Laura bussa alla porta di Felipe e dice di voler rendere testimonianza raccontando tutto quello che ha visto in casa di Genoveva ma l’avvocato ha paura che la domestica, possa mentire ed essere d’accordo con Genoveva e non sa se fidarsi o meno. Lo farà?

Non ci resta che scoprirlo seguendo le prossime puntate di Una vita. Vi ricordiamo che la soap ci aspetta come sempre domani, alle 14,10 con una nuova puntata da non perdere su Canale 5. Non mancate e continuate a leggere le nostre anticipazioni con le ultime news da Acacias 38.