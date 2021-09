Beautiful anticipazioni: Steffy sta troppo male, come ne uscirà?

Thomas ha capito che Steffy non sta male solo per quello che è il dolore fisico provocato dall’incidente. Con l’uso di farmaci in qualche modo la ragazza si anestetizza per un altro dolore che prova: la perdita della sua famiglia. Anche se Steffy non lo vuole ammettere sta soffrendo per l’assenza di Liam nella sua vita e il dolore è davvero troppo grande. Ma che cosa succederà adesso, continuerà a farsi del male? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 17 settembre 2021. Nella prossima puntata della soap americana vedremo una accesissima discussione tra Hope e Steffy con la moglie di Liam che resterà senza parole di fronte all’atteggiamento violento e aggressivo della sorella di Thomas. E il ragazzo si renderà conto che forse è il caso di fare qualcosa, e che Steffy ha bisogno di aiuto?

Non ci resta che scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda venerdì 17 settembre 2021 come sempre su Canale 5 alle 13,40.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 settembre 2021

Hope, che ha tenuto Kelly a dormire con gli altri bambini da lei e Liam, si offre di riaccompagnare Kelly a casa dalla madre Steffy, ma poi ci ripensa perché stavano giocando bene insieme e quando va a dirlo a Steffy lei reagisce in modo esagerato e aggressivo, cosa che preoccupa tutti, persino Thomas.

Steffy, a causa degli antidolorifici e del dolore per l’incidente, è come se avesse perso lucidità. Liam finalmente si rende conto che nell’ultimo periodo non ha badato troppo a quello che succedeva nella vita di Steffy e forse non si è reso conto del grande dolore che la ragazza stava affrontando. E’ chiaro però che adesso bisogna fare qualcosa il prima possibile prima che la situazione possa degenerare. Steffy ha davvero bisogno di aiuto come mai prima.

Per scoprire che cosa succederà quindi, non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful. Vi ricordiamo che questa settimana la soap andrà in onda solo al sabato mentre domenica, ci sarà Amici 21 che eccezionalmente per questa settimana e per la prossima, si collocherà alla domenica pomeriggio.