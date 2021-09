Una vita anticipazioni: Laura fa il doppio gioco, Genoveva se la cava?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 17 settembre 2021, Laura sarà davvero intenzionata a testimoniare contro Genoveva, o come sospetta Felipe, sta facendo ancora una volta il doppio gioco? Sappiamo bene che Laura ha preso dei soldi da Genoveva e che ha sempre lavorato per lei, per cui la sua testimonianza al processo potrebbe essere davvero deleteria almeno per Mendez e Felipe. I due pensavano di avere tutte le prove per dimostrare la colpevolezza di Genoveva per la morte di Marcia ma a quanto pare non è così. Cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano dalla Spagna. Vi ricordiamo che domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1249 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 settembre 2021

Laura ha spiegato a Felipe che è pronta a raccontare tutto quello che sa su Genoveva e sul suo rapporto con Santiago, il marito di Marcia. Ma siamo davvero sicuri che la domestica abbia intenzione di dire la verità? L’avvocato è molto perplesso…Mendez quindi fa diverse domande a Laura: vuole sapere dove è stata e che cosa ha fatto in questi giorni in cui nessuno sapeva dove fosse. Laura invita tutti a mantenere la calma: le sue intenzioni sono buone, ma ne siamo davvero sicuri? Camino si è spogliata davanti a Ildefonso ma di certo si aspettava una reazione ben diversa da parte di suo marito…Tra i due non succede nulla. La ragazza non sa che cosa pensare ma in qualche modo è sollevata per quello che è successo e decide di scrivere un’altra lettera a Maite. Intanto Laura va da Genoveva per parlare con lei e con Velasco: è chiaro quindi che sta facendo ancora una volta il doppio gioco. La cameriera rassicura Velasco e gli dice di essere pronta a raccontare quello che hanno deciso che debba dire…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta venerdì pomeriggio. Vi ricordiamo che questa settimana Una vita ci aspetta al sabato pomeriggio ma non la domenica, quando invece su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di Amici 21 eccezionalmente in questo giorno della settimana.