Beautiful anticipazioni: tutti in ansia per Steffy, guarirà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 18 settembre 2021? Iniziamo col dire che questa settimana Beautiful ci aspetta al sabato su Canale 5 ma che non andrà in onda alla domenica. Infatti dopo il consueto appuntamento con L’arca di Noè, eccezionalmente per due settimane, vedremo Amici 21. Beautiful ci aspetta quindi domani e poi con una nuova puntata lunedì. E adesso passiamo alle anticipazioni: che cosa sta per succedere a Los Angeles? Come avrete visto finalmente anche Liam e Hope si sono resi conto che Steffy non sta bene, dopo la scenata che ha fatto. Il solo a sapere dei farmaci presi da Steffy è Thomas che però a quanto pare non ha convinto sua sorella a farne a meno. Ma è evidente che Steffy sta ancora molto male e che le sue ferite sono ben profonde. Non si tratta di malessere fisico ma di dolore che viene dall’anima…Non è facile per lei vedere Liam e Hope insieme felici, mentre la sua vita sembra scorrere senza nessuna novità, senza qualcuno che stia al suo fianco, senza quella famiglia che pensava di aver costruito. Nel frattempo Wyatt fa notare a Bill che ha sbagliato a pensare per l’ennesima volta di poter avere una storia con Brooke. Ed è per questo che lo invita a riflettere sul fatto che abbia accanto a lui una donna speciale come Katie e che deve chiederle scusa per quello che è stato. Anche Carter la pensa nello stesso modo…

Non ci resta adesso che scoprire quello che succederà nella puntata di Beautiful di domani, 18 settembre 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 settembre 2021

Molto scossi da quello che è successo con Steffy, Liam e Hope cercano di capire come possono comportarsi. Ma non si sono ancora resi totalmente conto del disagio della ragazza. Liam, rientrato in ufficio, parla con suo padre e con Wyatt di quello che è successo, raccontando della reazione isterica che Steffy ha avuto…

Qualcuno si renderà conto che è arrivato il momento di fare qualcosa per Steffy e che la ragazza ha davvero bisogno di aiuto anche per uscire dalla sua dipendenza da farmaci? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire ogni singolo dettaglio! Appuntamento quindi a domani, 18 settembre 2021, con un episodio da non perdere!