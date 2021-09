Una vita anticipazioni: Mendez vuole convincere Laura a cambiare strada, la domestica accetta?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano quello che succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Prima di partire con le anticipazioni per la puntata di domani, 18 settembre 2021, vi ricordiamo che nel pomeriggio del sabato questa settimana, vedremo un episodio più lungo della soap. Una vita però non andrà in onda alla domenica. Alle 14 infatti il 19 settembre 2021 debutta la nuova stagione di Amici per cui niente tele novelas in tv! Ma torniamo adesso ad Acacias 38: domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1249 e la prima parte dell’episodio 1250. Le cose si stanno complicando per Felipe, che sperava di aver raccolto insieme a Mendez tutte le prove per dimostrare che Genoveva è colpevole. Ma a quanto pare, Velasco e la donna hanno molte cose in mano, carte da giocare che potrebbero far si che il processo abbia tutto un altro esito…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 18 settembre 2021

Camino, dopo quello che è successo con suo marito, scrive una lettera a Maite e poi si confida con Anabel, che pare aver preso molto a cuore la sua situazione; le due, però, vengono interrotte da Marcos, il quale non gradisce che la figlia si occupi di certe questioni. Approfittando della farsa della felice famigliola, Servante obbliga i suoi complici a lavorare per la pensione. Arriva il momento che Felipe e Mendez stavano aspettando…Al processo, Laura ritratta e non solo dichiara di non aver mai visto Genoveva ricevere l’arma del delitto da Santiago, ma conferma che Felipe ha maltrattato la moglie e si è portato a letto lei contro la sua volontà; Felipe in aula si alza urlando contro Laura e il giudice lo invita a calmarsi…quando l’avvocato la incontra per strada, la aggredisce davanti a tutti, compromettendo ulteriormente la propria situazione…Intanto Camino capisce che Ildefonso ha qualcosa che lo turba, che sembra aver a che fare con la guerra ma suo marito non vuole parlarne…

Genoveva depone al processo interpretando la parte della moglie vittima del marito dissoluto e libertino. Felipe decide di testimoniare al processo: Genoveva resta spiazzata e cerca di opporsi. Bellita e Josè Miguel finalmente si riuniscono e si riconciliano. Arriva un telegramma di Cinta che annuncia l’inizio di una tournée in giro per l’Argentina. Mendez tenta di proporre un patto a Laura affinché collabori con l’accusa, ma la ragazza scappa impaurita. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani pomeriggio su Canale 5. Vi ricordiamo tra l’altro che Una vita non andrà in onda sabato sera su Rete 4. Dopo la puntata lunga del sabato pomeriggio si torna lunedì!