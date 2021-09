Una vita anticipazioni: Velasco e Genoveva diventano una coppia?

Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 20 settembre 2021? Vi ricordiamo infatti che la soap spagnola questa settimana non va in onda alla domenica. Niente soap nel pomeriggio del 19 settembre, dove invece farà il suo debutto Amici 21 eccezionalmente di domenica per questa settimana. Una vita torna lunedì con la seconda parte dell’episodio 1250 di Acacias 38 e noi come sempre vi raccontiamo le anticipazioni che ci rivelano tutto quello che accadrà nella prossima puntata della soap di Canale 5. Genoveva ha messo a segno un punto clamoroso: Laura aveva promesso a Felipe che avrebbe testimoniato a suo favore in aula e invece, lo ha screditato, raccontando di violenze e altro. Questo agli occhi del giudice ha un peso enorme e Felipe non riesce più a gestire tutte le menzogne che vengono raccontate dalle persone che ha intorno. Liberto e Ramon cercano di stargli vicino ma non è facile…

Una vita anticipazioni: la trama di lunedì 20 settembre 2021

In strada Felipe viene accusato dai giornalisti di essere un uomo violento e di fronte a tutte queste menzogne dette sul suo conto, perde la bussola. Quello che succede in strada, peggiora ancora la sua posizione. E non finisce qui. Quando Felipe incontra Laura in strada la aggredisce davanti a tutti. I vicini di casa puntano il dito contro Felipe, in particolare Susana lo accusa. Liberto e Lolita cercano di farlo calmare ma non è affatto semplice.

Bellita e Josè Miguel finalmente si riuniscono e si riconciliano. Arriva un telegramma di Cinta che annuncia l’inizio di una tournée in giro per l’Argentina. Laura torna a lavorare a casa di Genoveva e ha intenzione di fare tutto quello che la donna le ordinerà. Velasco tenta ancora una volta di sedurre Genoveva, come andrà a finire tra di loro, avranno una relazione? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda, ve lo ricordiamo, il 20 settembre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.