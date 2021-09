Una vita anticipazioni: Genoveva scagionata grazie a Laura? Felipe pronto a testimoniare

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 21 settembre 2021? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano quello che accadrà ad Acacias 38. Domani in onda l’episodio 1251, prima parte, come sempre su Canale 5 alle 14,10. Per Felipe le cose si sono messe male, molto male. Adesso i giudici iniziano a credere che sia stato lui a tormentare Genoveva e la testimonianza di Laura è stata la mazzata definitiva. L’avvocato poi, con i suoi atteggiamenti per strada, non ha fatto che peggiorare la sua situazione. In casa Palacios cresce la tensione visto che Carmen e Lolita non sono interessate alla politica e vorrebbero che si parlasse anche di altro. Non ci resta che scoprire quindi che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 settembre 2021

Josè alla fine è tornato a casa molto amareggiato per quello che è successo con sua moglie e i due, nonostante tutto, hanno fatto pace. Mentre Laura è in strada dopo aver servito a casa di Genoveva, Mendezva da lei per parlarle di quello che ha detto in aula, deluso dall’atteggiamento della domestica che ha tradito lui e Felipe. Laura ha gli occhi lucidi e Mendez capisce che è stata minacciata da Genoveva e che non ha potuto fare altrimenti. Le chiede però di fidarsi e di credere nella giustizia per dare un nome all’assassino di Marcia. Mentre i due parlano qualcuno spia tutto. Laura scappa poi via spaventata.

Camino non riesce a capire perchè suo marito l’ha rifiutata e nel confronto con il ragazzo, lui le ribadisce di essere innamorato. Ma allora che cosa non sta funzionando? Felipe cerca conforto nei suoi amici ma solo Ramon e Liberto sembrano capire le sue ragioni. Sui giornali si parla del processo per la morte di Marcia ma a quanto pare nessuno crede più che sia stata Genoveva a uccidere la bella brasiliana e le colpe invece, ricadono su Felipe, dopo la testimonianza di Laura. Ramon e Antonito saranno i portavoce dei rispettivi partiti e presenteranno i loro programmi al soci onorari del circolo.

Si avvicina intanto il momento della testimonianza di Felipe che potrebbe essere decisiva. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 21 settembre 2021 su Canale 5.