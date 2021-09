Beautiful anticipazioni: Finn sta ingannando Steffy, cosa vuole da lei?

Siete pronti per scoprire insieme a noi che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? E allora non perdete le nostre anticipazioni. Come sempre infatti vi raccontiamo quelle che sono le ultime news in arrivo da Los Angeles. Iniziamo dalle anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 22 settembre 2021. Nella prossima puntata della soap, il dottor Finnegan deciderà di fare qualcosa per Steffy? Le darà ancora altri farmaci pur avendo capito che ormai la ragazza ne è dipendente anche se nega? Come è possibile che un medico non intervenga per fermare l’autodistruzione di Steffy e come mai il dottore, che non è il medico curante di Steffy, ci tiene così tanto a lei? Se lo sta chiedendo anche Bill che si pone molte domande anche se ancora non sa quello che di preciso sta succedendo nella vita della sua ex…In ogni caso adesso sono tutti preoccupati per Steffy, si renderanno conto che ha davvero bisogno di aiuto e che potrebbe già essere troppo tardi? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di domani, ecco per voi tutti i dettagli. Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 settembre 2021

Liam inizia a sentirsi in colpa per quello che è successo a Steffy e crede che forse avrebbe dovuto agire in modo diverso. Nel frattempo il dottor Finnegan parla con Steffy del fatto che tutti i farmaci che sta prendendo la stanno rendendo una persona diversa e la esorta a smettere ma lei a quanto pare, non vuole sentire ragioni e chiede altre medicine. A questo punto, visto che Finn è il solo che si è reso conto del malessere che lei sta provando, Steffy decide di aprirsi con lui e di raccontargli la sua storia. Nel frattempo Hope si rende conto che Steffy sa male ma deve gestire diverse emergenze in questo momento visto che anche sua madre è giù a causa di quello che è successo con Ridge…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 22 settembre 2021. Vi ricordiamo che dopo Beautiful ci aspetta una nuova puntata di Una vita da non perdere.