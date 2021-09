Una vita anticipazioni: Felipe pronto a testimoniare, Genoveva sarà condannata?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 22 settembre 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della puntata della soap spagnola in onda domani su Canale 5. Pronti per scoprire che cosa accadrà? Il processo prosegue e come vedremo domani, nella seconda parte dell’episodio 1251 di Acacias 38, è arrivato il momento per Felipe di andare in aula per rispondere alle domande degli avvocati. Felipe non sta passando un momento molto sereno. Dopo la testimonianza di Laura è stato travolto dalle accuse e sembra che nessuno creda alle sue parole…Nel frattempo anche ad Acacias 38 i vicini aspettano di sapere come andrà a finire questa storia ma sono tante le persone che credono a Genoveva che a quanto pare, se la potrebbe cavare anche questa volta.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 settembre 2021

Per Felipe arriva il momento di testimoniare. Ovviamente in aula trova Genoveva che lo sfida per l’ennesima volta. Ma l’avvocato non è da solo. Ramon e Liberto si presentano in aula per manifestare all’uomo la loro vicinanza. Nel frattempo Velasco sembra assicurarsi che tutto vada come ha previsto e che quindi presto la sua assistita possa uscire da questa storia a testa alta, da innocente. Bellita e Josè intanto hanno fatto pace e per loro arriva un telegramma di Cinta che annuncia l’inizio di una tournée in giro per l’Argentina. Felicia si rende conto che Camino è preoccupata per qualcosa e non sbaglia visto che sua figlia non riesce a capire come mai Ildefonso non si riesca a confidare con lei. Camino si è resa conto che c’è qualcosa che suo marito non le sta dicendo...Genoveva depone al processo interpretando la parte della moglie vittima del marito dissoluto e libertino. In lacrime racconta la storia di una vittima, lei si dice vittima di una grandissima ingiustizia. Quando la donna poi scopre che Felipe vuole testimoniare, si oppone…

Ildefonso decide di raccontare tutta la verità a Camino. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per conoscere tutte le ultime news da Acacias 38.