Beautiful anticipazioni: Finn nasconde un segreto, di che si tratta?

E alla fine Steffy ha deciso di raccontare dal dottor Finnegan tutti i motivi delle sue sofferenze, con la speranza che il medico decida di darle anche degli altri farmaci. Ma di certo non è questo il migliore dei modi per curare le sofferenze dell’animo. Steffy non si è ancora resa conto che si sta solo anestetizzando con quei farmaci ma che le ferite restano. Cosa succederà quindi adesso, che anche Liam e Hope si sono resi conto che c’è qualcosa che non va? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 23 settembre 2021. Nella prossima puntata della soap vedremo come forse tra Steffy e Finn sta nascendo qualcosa e questa story line, ve lo anticipiamo, regalerà molto colpi di scena. Non perdete quindi di vista il bel dottore perchè forse porta con se un segreto che presto sarà rivelato e lascerà tutti senza parole…

E adesso vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 settembre 2021

Steffy prova a far si che Finn si impietosisca e le dia delle altre medicine ma il medico sembra voler fare altro per aiutarla…Intanto, a qualche chilometro di distanza, Hope parla con Liam di quello che è successo con Steffy e non gli nasconde la sua preoccupazione. La reazione della stilista è stata fin troppo esagerata e Hope sembra essere davvero molto molto in ansia per la sua amica. Bill punzecchia Ridge sulla sua relazione con Brooke e per fortuna arriva Justin a calmare i due. Eric spinge Brooke a fare di tutto per tornare insieme a Ridge, ciò mentre Quinn e Shauna si congratulano a vicenda per essere riuscite a superare gli ostacoli di un passato che per entrambe non è stato facilissimo. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5 e a seguire un nuovo episodio da non perdere di Una vita.