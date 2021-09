Una vita anticipazioni: la testimonianza di Felipe schiaccia Genoveva, per lei è la fine?

Come avrete visto Genoveva non ha preso benissimo la richiesta di Felipe che vuole rendere testimonianza in aula. Velasco sta cercando in tutti i modi di calmarla ma la donna si è infuriata. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani, 23 settembre 2021. Nel pomeriggio di domani vedremo la prima parte dell’episodio 1252 di Acacias 38, assolutamente da non perdere perchè ci avviciniamo, piano piano, alla fine del processo per scoprire se Genoveva sarà condannata o meno per l’omicidio di Marcia.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 settembre 2021

Ildefonso in lacrime ha paura che Camino non possa comprendere i motivi per i quali soffre nel pensare a quello che è accaduto in guerra ma alla fine decide di parlare con sua moglie. La ama più di ogni altra cosa al mondo ed è per questo che vuole raccontarle tutto. Camino finalmente comprende la sofferenza di suo marito e lo stringe in un bellissimo abbraccio. Ramon e Antonito saranno i portavoce dei rispettivi partiti e presenteranno i loro programmi al soci onorari del circolo. Marcos assume Soledad come domestica; la donna si mostra molto rigida e severa e Anabel sembra preoccupata. Arriva quindi il momento della testimonianza di Felipe che dà tutta la colpa di quello che è successo a Genoveva e racconta anche la storia di Andrade e di Santiago. L’avvocato racconta quindi tutta la storia dell’inganno, del fatto che Santiago non era il vero marito di Marcia ma che questo Genoveva non lo sapeva. E poi aggiunge anche che in questa intricata storia, Laura è una complice di Genoveva e che quindi la sua testimonianza non può essere valida perchè falsa.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita