Beautiful anticipazioni: Katie svela a Ridge la verità su Shauna e Quinn?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 24 settembre 2021? Come sempre lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama delle prossime puntate dell’amatissima soap di Canale 5 che ogni giorni incolla davanti alla tv quasi 3 milioni di appassionati! Bill e Ridge, come avrete visto negli ultimi episodi, se le sono dette di santa ragione. Spencer ha voluto mettere in chiaro delle cose visto che Ridge continua ad accusarlo di tutto, anche di aver provocato l’incidente di Steffy. Se è vero che Bill è assolutamente capace di qualsiasi cosa, è anche vero che non ha di certo pensato di fare del male volontariamente a Steffy. Per Bill tra l’altro la ex moglie di suo figlio, è una delle persone che merita più affetto e rispetto. Spencer quindi punta il dito contro Ridge e tutto quello che ha fatto nelle ultime settimane, inclusa la scelta di sposare Shauna e far soffrire quindi moltissimo Brooke mentre lui invece, saprebbe come amarla e prendersi cura di lei. Le cose si stanno mettendo male nel corso della discussione ma per fortuna arrivano i rinforzi, per evitare che per l’ennesima volta i due si prendano a botte…

Ma vediamo nel dettaglio che cosa succederà nella puntata di domani di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 settembre 2021

Hope e Liam sono molto preoccupati per quello che sta succedendo a Steffy ma allo stesso tempo devono occuparsi anche di di Brooke che non sta affrontando un momento molto semplice. Per la madre di Hope il matrimonio di Shauna e Ridge è stato un vero colpo al cuore…Shauna inizia ad avere una serie di rimorsi, si sente in colpa perchè sa che ha mentito a Ridge e sa che con le bugie che sono state raccontate, la vita dello stilista è cambiata per sempre. Nel frattempo Katie e Ridge si vedono in ufficio per lavoro. Potrebbe essere la Logan a fare chiarezza sul fatto che Quinn abbia organizzato un folle piano per far divorziare Ridge da Brooke?

Non ci resta che seguire tutte le prossime puntate di Beautiful per scoprire se finalmente Ridge verrà a conoscenza del piano diabolico che Quinn e Shauna hanno ordito alle sue spalle. Finalmente lui e Brooke potranno tornare a godersi il loro amore?