Una vita anticipazioni: come finirà il processo, Genoveva sarà condannata?

Felipe ha lasciato i giudici senza parole con la sua testimonianza e adesso forse, le cose per Genoveva si mettono davvero male anche se immaginiamo che Velasco avrà un piano B per far si che la donna non venga accusata dell’omicidio di Marcia. Che cosa succederà quindi? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, 24 settembre 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà in questo nuovo appuntamento con Una vita? La soap spagnola ci aspetta come sempre alle 14,10 domani vedremo la seconda parte dell’episodio 1252 di Acacias 38. Come avrete visto Felipe ha lasciato Acacias 38 ed è andato a vivere in un piccolo appartamento da solo. E’ li che Mendez lo va a trovare per discutere di quanto è successo in tribunale.

Non ci resta quindi che scoprire che cosa succederà nella nuova puntata di Una vita, ecco per voi le imperdibili anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 settembre 2021

Le domestiche fanno la conoscenza di Soleda, la domestica che Marcos ha assunto ( e che per il pubblico italiano non ha un volto sconosciuto, era infatti una delle amatissime protagoniste di Paso Adelante). Felipe deve tornare di nuovo in aula ma questa volta è Velasco a interrogarlo e l’avvocato di Genoveva sa come metterlo in difficoltà. Felipe umilia per l’ennesima volta sua moglie davanti a tutti, ricordando quanto amasse Marcia. Camino rimane sconvolta dal segreto di Ildefonso: in guerra ha subito una mutilazione nelle parti intime ed è per questo che evitava i rapporti con lei. La ragazza, invece di respingerlo, gli mostra il suo sostegno. Anabel dichiara guerra a Soledad, ma la domestica è sicura di sè e non si fa intimorire.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, con l’arringa finale di Velasco che cercherà di mettere ancora una volta in difficoltà Felipe. Come andrà a finire il processo? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli!