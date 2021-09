Beautiful anticipazioni: Ridge scoprirà il grande inganno grazie a Katie?

Non potevano mancare le nostre anticipazioni di Beautiful che ci raccontano tutto quello che succederà nella puntata di domani, 25 settembre 2021! Pronti per scoprire tutte le novità che vedremo nella prossima puntata della soap? Come avrete capito, tra Bill e Ridge la guerra continuerà ma qualcosa potrebbe cambiare, visto che Katie sa molto di più di quello che immagina e chissà, magari la Logan potrebbe aiutare il Forrester a capire che lui e Brooke sono solo vittime in questa storia…Anche Bill si è reso conto di esser stato una pedina nelle mani della Fuller…Hope e Liam hanno cercato di consolare Brooke e dopo aver parlato con lei si sono resi conto di quanto siano in questo momento fortunati visto che stanno vivendo la storia d’amore che hanno sempre sognato. Ma adesso passiamo alle anticipazioni, per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news per voi.

Vi ricordiamo che anche questa settimana Beautiful andrà in onda solo al sabato per poi tornare lunedì come sempre alle 13,40. Anche questa domenica infatti su Canale 5 alle 14 vedremo una nuova puntata di Amici 21.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 settembre 2021

Bill dopo aver parlato con Ridge ha riflettuto su quanto è successo e si è reso conto che Quinn lo ha usato a suo piacimento, manipolandolo. Per questa volta le cose sono andate come la Fuller forse si aspettava ma l’uomo la invita a non coinvolgerlo più nelle sue losche trame…Intanto Brooke e Ridge sono ancora separati, proprio per quello che Shauna e Quinn hanno fatto alle loro spalle. La madre di Flo inizia a provare dei sensi di colpa che la portano a farsi diverse domande. Inizia forse a pensare che Ridge dovrebbe sapere come sono andate realmente le cose? Ridge parla con Katie di quello che è successo, la Logan gli dirà che Brooke non ha fatto quello che lui crede abbia fatto? Lo aiuterà a capire che dietro a questa intricata vicenda c’è lo zampino di Quinn?

Appuntamento a domani per scoprire tutti i dettagli di questa nuova puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. Continuate a leggere le nostre informazioni per essere sempre aggiornati e informati sulle trame della soap americana più amata al mondo.