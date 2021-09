Una vita anticipazioni: Genoveva è stata scagionata, Felipe cosa farà adesso?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 25 settembre 2021? Vi ricordiamo innanzi tutto due cose: domani andrà in onda un episodio più lungo di Una vita, della durata classica di circa 40 minuti. Ma domenica la soap spagnola non ci farà compagnia. Infatti anche questa settimana nel pomeriggio di Canale 5 vedremo prima Amici 21 e poi Verissimo…Ma adesso torniamo in Spagna con le ultime news da Acacias 38 dove si sta svolgendo il processo per l’omicidio di Marcia che vede Genoveva imputata. Mendez e Felipe hanno fatto tutto quello che potevano per dimostrare la colpevolezza della donna ma Velasco ha giocato armi molto vincenti e a quanto pare alla fine, la donna moglie di Felipe se la potrebbe davvero cavare anche se come sappiamo, è stata lei a uccidere la brasiliana, con le sue mani. Ildefonso ha deciso di raccontare a Camino quello che gli è successo in guerra, destando molte preoccupazioni nella ragazza che però vuole aiutare suo marito in questo momento così delicato…

Ma adesso scopriamo che cosa sta per succedere ad Acacias 38, domani vedremo su Canale 5 l’episodio 1253 in formato integrale, ecco le anticipazioni per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 settembre 2021

Il caratterino di Soledad si fa subito notare anche in soffitta, dove le domestiche storcono il naso davanti alla sua schiettezza. Bellita si ritrova di nuovo a casa con molto tempo libero e decide di impiegarlo in lavori di ristrutturazione. Servante crea un’imitazione della spilla di Jacques e la offre a Casilda e Jacinto, che però appaiono poco convinti.

Il processo si chiude e Genoveva decide di rilasciare delle dichiarazioni ai giornalisti. Le sue parole fanno infuriare Felipe che reagisce molto male ma ci pensa Mendez a evitare il peggio e a portarlo via prima che la situazione possa peggiorare. Quando arriva la decisione del giudice Felipe stenta a credere che Genoveva possa esser stata scagionata ma non si arrende, questa storia per lui non finirà in questo modo. La signora intanto torna a casa mentre ad Acacias 38 tutti scoprono come è finita. E c’è chi si schiera dalla parte di Genoveva e chi da quella di Felipe ma in ogni caso, devono tener conto di quello che la legge ha stabilito. Felipe rimasto da solo ripensa a tutto quello che è successo con Marcia e non può fare a meno di infuriarsi, non ce la fa a credere che Genoveva se la sia cavata. Appena saputo dell’esito del processo, Liberto e Ramon vanno dall’avvocato per provare a mostrargli la loro amicizia ma non è facile in questo momento. Laura invece continua a lavorare a casa di Genoveva come se nulla fosse successo.

Dopo la decisione del giudice, Felipe decide di ricorrere in appello per dimostrare la colpevolezza della consorte. Jacques e Armando dicono che la spilla conteneva un microfilm con informazioni fondamentali per la pace mondiale. Servante cerca di farsi amico del giurato del concorso delle pensioni, ma quella non è la persona giusta!