Beautiful anticipazioni: Shauna è pentita, confessa a Ridge la verità?

Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che succederà nelle prossime puntate di Beautiful, pronti a scoprire che cosa accadrà? Come sempre arrivano le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano la trama di lunedì 27 settembre 2021. Vi ricordiamo che la soap americana non andrà in onda di domenica neppure questa settimana per cui vi diamo appuntamento a lunedì, ore 13,40 su Canale 5. E passiamo alle trame delle prossime puntate della soap americana. Come avrete visto, Steffy e Finn si sono molto avvicinati e il medico sembra volere qualcosa di diverso da lei, forse non la considera solo una paziente, sta nascendo qualcosa? Shauna intanto sogna a occhi aperti, mai avrebbe creduto di ritrovare la sua vecchi amica di essere sposata con uno stilista come Ridge Forrester. Allo stesso tempo però la donna si rende conto di aver preso in giro Ridge e questo le fa male perchè per lui prova dei sentimenti sinceri. Ma adesso passiamo alle anticipazioni e scopriamo che cosa succederà nella puntata di lunedì pomeriggio.

Beautiful anticipazioni: la trama di lunedì 27 settembre 2021

Shauna parla con Quinn di quello che sta succedendo e anche se la mamma di Flo è un po’ demoralizzata, la Fuller la invita a non farsi trascinare dai sensi di colpa perchè non è il caso. Shauna non si è ancora resa conto che per Quinn, Brooke è una nemica giurata e ha bisogno di rovinarle la vita. Per questo motivi non vuole che stia insieme a Ridge e sta facendo di tutto per rovinare la sua esistenza. Shauna non si rende conto del gran caos che potrebbe scoppiare…Intanto anche Katie ha capito che Quinn ha mosso le fila di questa storia e ha deciso di parlare con Eric di quello che sta succedendo a lei ma anche di quello che il Forrester senior vive al fianco di Quinn. Gli ricorda i bei tempi, quando lui e Donna erano innamoratissimi…Shauna sembra essere pentita per quello che ha fatto ma al momento, non dice nulla a Ridge…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta lunedì pomeriggio come sempre alle 13,40. Una nuova puntata tutta da non perdere.