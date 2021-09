Una vita anticipazioni: Felipe fa appello, Genoveva festeggia

Siete pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 27 settembre 2021? Come sempre le nostre anticipazioni ci raccontano quelle che sono le ultime news da Acacias 38. Avrete visto che alla fine il processo è finito come Genoveva si augurava. La donna è stata scagionata da tutte le accuse ma Felipe non ha nessuna intenzione di cedere ed è per questo che ha intenzione di ricorrere in appello. Genoveva e Velasco sono molto fiduciosi perchè credono che alla fine i giudici non cambieranno idea. Ma sarà così? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di lunedì, in onda su Canale 5 alle 14,10 l’episodio 1254 ( la prima parte).

Una vita anticipazioni: la trama del 27 settembre 2021

Genoveva si ferma a parlare con i giornalisti e si dice contenta di quella che è successo. Velasco parla con i giornalisti a sua volta e dice che spera che l’assassino di Marcia venga comunque arrestato. Felipe è davvero provato da quello che sta succedendo, ma non vuole che finisca così. Felipe dice a Velasco che è una vergogna per chi svolge la professione di avvocato e lo affronta, arrivando quasi a picchiarlo davanti a tutti. Per fortuna ci sono Liberto e Ramon che impediscono che la cosa degeneri. Genoveva chiede all’avvocato di accompagnarla a casa e di lasciar perdere Felipe. Tra Camino e Ildefonso le cose continuano a essere problematiche. Lei vorrebbe lasciarsi andare ma non ce la fa perchè non prova nessuna attrazione. Ildefonso si rende conto che sua moglie non lo desidera. Camino gli chiede altro tempo.

Genoveva torna ad Acacias 38 e festeggia con le vicine di casa la fine del processo e le ringrazia per quello che hanno fatto per lei. Felipe invece deve affrontare i suoi ex vicini di casa che non credono alla sua versione dei fatti, soprattutto dopo la versione data da Laura che lo ha accusato di violenza. Camino si sfoga con Anabel…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì pomeriggio su Canale 5.