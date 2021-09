Beautiful anticipazioni: Brooke inizia a indagare, scopre il grande inganno?

Finalmente Brooke ha iniziato a capire che c’è qualcosa che non va in quello che è successo tra Ridge e Shauna. Brooke ha messo insieme i tasselli e ha iniziato a porsi delle domande e ne parla anche con Ridge. Non ha le prove per dimostrarlo ma è convinta che Quinn abbia fatto qualcosa per far si che lei e suo marito litigassero. Ma cosa? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 28 settembre 2021. Nel prossimo episodio della soap americana vedremo appunto Brooke porsi delle domande. Ne parla subito con Ridge questa volta, convinta di quello che ha dedotto. Non ha le prove per dimostrare quello che sta dicendo ma si è resa conto che dietro alla fine del suo matrimonio con Ridge, al quale lei però non ha intenzione di rinunciare, ci potrebbe essere lo zampino della Fuller. Anche Katie probabilmente potrebbe aiutare sua sorella a capire cosa è successo visto che ha ascoltato delle precise conversazioni con Quinn. E per la Fuller le cose si mettono parecchio male. Bill infatti non vuole più farsi usare da lei. E se decidesse di dire a Brooke quello che la sua ex ha fatto? Scopriamolo con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 settembre 2021

Bill sta attraversando un momento complicato. Si è reso conto che è stata anche Quinn a manipolarlo e a fargli perdere la retta via e si sfoga con Wyatt parlando di quello che è successo in questo complicato periodo. Gli dice che si è reso conto di provare qualcosa per Brooke ma allo stesso tempo non vuole perdere Katie perchè ama anche lei. Ma sappiamo bene che non si possono amare due donne contemporaneamente…Quinn cerca di organizzare il matrimonio perfetto per Shauna e Ridge, non le basta quello che è successo a Las Vegas…Ma non sa che Brooke inizia ad avere dei sospetti su tutta questa storia e che sta cercando e le prove per dimostrare che Quinn ha ingannato suo marito e che anche Shauna potrebbe essere coinvolta in questa storia…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5 e a seguire Una vita.