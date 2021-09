Una vita anticipazioni: il segreto di Ildefonso viene rivelato, Camino è in pericolo?

Felipe non ha proprio digerito quello che è successo nel corso del processo e ha affrontato in malo modo Velasco: non finirà in questo modo, si andrà avanti perchè Marcia è stata uccisa e il suo assassino deve pagare. Ma Genoveva, almeno per il momento, torna a casa giudicata non colpevole per quello che è accaduto. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 28 settembre 2021. Su Canale 5 come sempre alle 14,10 vedremo la prima parte dell’episodio 1254 di Acacias 38. E le anticipazioni ci portano a casa di Camino e Ildefonso. Il giovane ha provato ad avere un nuovo approccio con sua moglie ma la ragazza non l’ha presa benissimo e si è sentita quasi costretta…Tra i due le cose non vanno affatto bene. Non ci resta che scoprire come Ildefonso prenderà questo ennesimo no di sua moglie…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 settembre 2021

Genoveva torna a uscire con le vicine di casa e parla di quello che è successo, si dice serena per come sono andate le cose ma per lei non è stato bello dover affrontare un processo con quelle accuse. Le signore di Acacias 38 sembrano essere schierate tutte della sua parte. Jacques e Armando dicono che la spilla conteneva un microfilm con informazioni fondamentali per la pace mondiale. Servante cerca di farsi amico del giurato del concorso delle pensioni, ma quella non è la persona giusta! Nel frattempo i domestici cercano di aiutare Servante e Fabiana e, arrivando in ordine sparso alla pensione, si presentano tutti come figli loro…Camino pensa di aver trovato in Anabel una amica davvero sincera e non si rende conto che forse le sta dicendo fin troppo confidandosi con lei su tutto…

Per Felipe non è affatto semplice muoversi tra le vie di Acacias, tutti lo guardano e lo giudicano dopo quello che Laura ha raccontato al processo…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani come sempre alle 14,10 su Canale 5.