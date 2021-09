Una vita anticipazioni: Mendez convincerà Laura a tradire Genoveva?

Che cosa succederà tra Camino e Ildefonso dopo le ultime tensioni? La ragazza parlerà con Anabel di quello che sta succedendo nella sua vita matrimoniale? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani, 29 settembre 2021. Nella prossima puntata della soap, la seconda parte dell’episodio 1254 di Acacias 38, vedremo anche come le signore del palazzo accoglieranno di nuovo Genoveva, che è stata scagionata da ogni accusa. Tutte sembrano essere felici per come sono andate le cose e sembrano credere a lei e non a Felipe che continua invece a cercare le prove per dimostrare che è stata sua moglie a uccidere Marcia. Già perchè Genoveva è ancora sua moglie…Felipe adesso va avanti per la sua strada ma non è facile.

Ora non ci resta che scoprire quello che succederà nelle prossime puntate di Una vita, iniziamo con le ultime news e le anticipazioni della soap spagnola, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 settembre 2021

Susana, Felicia, Bellita, Carmen e Rosina vengono invitate a casa di Genoveva per una merenda. Laura fa gli onori di casa in attesa che arrivi Genoveva. A casa della donna c’è anche Lolita che a quanto pare crede all’innocenza della sua amica ma allo stesso tempo vorrebbe che l’assassino di Marcia fosse trovato. Tornata al ristorante, Felicia si rende conto che sua figlia ha qualcosa dentro che però non le dice. Camino a quanto pare trova più semplice parlare con Anabel di quello che sta passando e non con sua madre che forse non la capisce fino in fondo…Mendez fa un altro tentativo e va a parlare con Laura ma la domestica non sembra avere intenzioni di tradire Genoveva…Quando la signora le chiede se sia successo qualcosa, Laura però non le dice nulla della visita del commissario. Ildefonso spinge Camino a togliere anche lei la sua maschera e infatti le dice di sapere che le lettere che lei scrive sono per Maite.

Marcos chiede a Felicia di iniziare una storia, lei dice di sì ma gli chiede di tenere la relazione per loro senza parlarne a nessuno, almeno per ora. Il presunto giurato del concorso era in realtà un ladro e infatti l’uomo compie un furto alla pensione! Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 29 settembre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.