Una vita anticipazioni: Marcos sta mentendo a Felicia, ha un segreto?

Ramon e Liberto si rendono conto che Felipe sta davvero molto male per tutto quello che è successo. L’avvocato soffre tantissimo: l’assassino di Marcia non è stato trovato e Genoveva l’ha fatta franca. Ad Acacias 38 tra l’altro, dopo quello che Laura ha raccontato, tutti pensano che sia un mostro. L’avvocato però non ha nessuna intenzione di arrendersi ed è per questo che continua a cercare la verità e vuole andare a fondo. Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani, 30 settembre 2021. Come si chiuderà questo mese per la soap spagnola? Scopriamolo con le anticipazioni e la trama dell’episodio di domani, in onda la prima parte dell’episodio 1255 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 settembre 2021

Camino ha bisogno di una persona con cui parlare di quello che sta succedendo con suo marito e visto che non crede che Felicia potrebbe capire, rivela ad Anabel qualcosa che forse avrebbe dovuto tenere per se. Laura è molto turbata dopo la visita di Mendez che le ha chiesto di raccontare la verità, promettendole il suo aiuto. Genoveva ovviamente si è accorta che c’è qualcosa che non va e ha chiesto alla ragazza cosa sta succedendo. Laura ha deciso però di non raccontare molto…Anche Velasco capisce che Laura sta nascondendo qualcosa ma di certo non la può obbligare a parlare…Felicia e Marcos parlando della loro relazione: diranno a tutti che stanno insieme? Ma siamo davvero sicuri che l’uomo sia sincero con Felicia e che non stia tramando alle sue spalle? Velasco continua a cercare di avvicinarsi a Genoveva e la bacia ma la donna sembra essere restia e disinteressata a questo corteggiamento. Sa bene però che deve fare molta attenzione visto che Velasco è il solo che conosce tutti i suoi inganni e potrebbe farla crollare se solo volesse…Genoveva continua a pressare Laura che però non le dice nulla.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 30 settembre 2021. I colpi di scena non mancheranno quindi continuate a leggere le nostre anticipazioni per avere tutte le news da Acacias 38.