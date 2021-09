Una vita anticipazioni: Laura sottomessa per salvare sua sorella, Felipe lo scoprirà?

Non potevano mancare le nostre anticipazioni di Una vita: pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del primo ottobre che inaugura il nuovo mese della soap spagnola? Volano su Canale 5 gli ascolti di Una vita che è spesso la soap più vista della giornata, riuscendo a battere anche Beautiful con una media di oltre 2,5 milioni di spettatori incollati al piccolo schermo! Ottimi numeri per la soap che lo ricordiamo, in Spagna ha chiuso i battenti ma che in Italia dovrebbe andare in onda almeno per un altro anno e mezzo! Torniamo quindi ad Acacias 38, domani in onda la seconda parte dell’episodio 1255 della soap spagnola con nuovi colpi di scena tutti da scoprire. Abbiamo lasciato Felicia e Marcos a cena insieme. I due si preparano ad annunciare a tutti che si sono fidanzati ma non è ancora il momento di rendere la cosa pubblica e si prendono quindi del tempo… Ma siamo davvero sicuri che l’uomo sia sincero fino in fondo con la madre di Emilio e Camino e che non stia invece nascondendo qualcosa? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi. La trama della puntata di Una vita di domani, 1 ottobre 2021, e tutte le ultime news dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 ottobre 2021

Camino spiffera ad Anabel il segreto di Ildefonso. Marcos chiede a Felicia di iniziare una storia, lei dice di sì ma gli chiede di tenere la relazione per loro senza parlarne a nessuno, almeno per ora. Il presunto giurato del concorso era in realtà un ladro e infatti l’uomo compie un furto alla pensione! Laura visita la sorella Lorenza in clinica e le dice che presto potrà portarla in Germania per farla operare. La ragazza è felice di vedere che grazie al denaro che ha messo insieme può dare una assistenza degna di questo nome a sua sorella che necessita di diverse cure. Ed è chiaro che Laura stia aiutando Genoveva solo per avere il denaro che le serve. Mendez si rende conto che nel passato di Laura c’è la risposta alle azioni del presente ma non sa come convincere la ragazza a passare dalla sua parte. Ne parla quindi ancora una volta con Felipe. Armando invita Ramon a riscrivere il suo discorso, che – pare – non piace al partito. Camino continua a cercare amore e affetto nelle lettere che scrive a Maite. Non ha mai smesso di amarla…Genoveva invece prova a riconquistare la fiducia di tutti ad Acacias 38, anche quella di Casilda…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda domani, 1 ottobre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5. Vi ricordiamo inoltre che Una vita questo fine settimana non andrà in onda al sabato. Si torna direttamente lunedì pomeriggio.