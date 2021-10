Beautiful anticipazioni: Shauna e Ridge, questo matrimonio bis si farà?

Brooke sta cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Una sorta di uragano ha reso tutto più difficile ma lei spera che presto tutto vada come deve andare anche per questo ha chiesto scusa a Katie che è una delle “vittime” di questa assurda vicenda. La Logan ha detto a sua sorella che si augura che presto Bill si renda conto di avere una donna speciale al suo fianco e le ha anche fatto capire che non ha nessuna intenzione di tornare con suo marito. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 2 ottobre 2021. Beautiful ci aspetta anche al sabato. La soap americana infatti va in onda prima di Scene da un matrimonio, al debutto domani pomeriggio! Pronti quindi per scoprire che cosa vedremo nella puntata della soap di domani? Ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 ottobre 2021

Quinn va avanti con il suo piano. Non molla ed è convinta che solo in un modo, Brooke si potrà rassegnare al fatto che adesso Ridge è il marito di Shauna. Alla Fuller non interessa nulla di quello che ha detto Eric, il marito è convinto che nella vita di Ridge ci sia spazio solo per Brooke ma Quinn va per la sua strada. Ed è per questo che cerca di organizzare un altro matrimonio. E mentre Shauna è dalla sua parte, forse Ridge non è proprio così entusiasta di questa idea. Il matrimonio si farà oppure no? A pochi chilometri anche Bill pensa a un matrimonio ma al suo. Spencer si è reso conto di voler stare con Katie, che è lei la donna con la quale vuole condividere tutto e spera che non sia troppo tardi per farglielo capire. Ce la farà a ricucire tutto o sarà troppo tardi? Non ci resta che vedere le prossime puntate di Beautiful per capire come andrà a finire. I colpi di scena non mancheranno !