Una vita anticipazioni: matrimonio finito per Camino e Ildefonso?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 4 ottobre 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap. Questa settimana Una vita non va in onda nel fine settimana ma torna lunedì. Per chi ama comunque le soap ci saranno al sabato due appuntamenti da non perdere. Su Canale 5 infatti andrà in onda Beautiful e poi dopo Scene da un matrimonio sarà la volta di Love is in the air. Ma torniamo ad Acacias 38 con le ultime news dalla Spagna. Lunedì vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1256 di Acacias 38 e scopriremo quelle che sono le intenzioni di Mendez. Il commissario ha capito che Laura vorrebbe dire la verità su Genoveva ma che non lo può fare e cerca di capire che cosa sta nascondendo la cameriera nella sua vita privata. A proposito di vita privata, Camino pensava che Ildefonso non avesse capito nulla di quello che stava facendo con le lettere inviate a Maite ma si sbagliava…La reazione dell’uomo non tarderà ad arrivare. Vediamo quindi le anticipazioni per la puntata di lunedì.

Una vita anticipazioni: Laura deciderà di dire la verità?

Laura è molto legata a sua sorella e solo grazie ai soldi di Genoveva le potrà dare una vita migliore. Ed è per questo che la donna l’ha in pugno ormai da tempo. Mendez però non si arrende e cerca per l’ennesima volta di convincere la ragazza a parlare. Ildefonso fa capire a Camino di averla scelta come moglie proprio perché aveva colto le sue inclinazioni, la ragazza ci resta malissimo. La ragazza stenta a credere che lui l’abbia potuta prendere in giro ma Ildefonso le spiega che questo matrimonio era quello che serviva anche a lui…I sentimenti del ragazzo però sono sinceri, questo lo vuole mettere in chiaro: lui la ama. Nel corso di una nuova discussione con Fabiana, Servante tratta malissimo il vero giurato, che a un certo punto rivela la propria identità; per i due, l’occasione sembra ormai sfumata…Felipe è ancora del tutto sconvolto da quello che è successo con Genoveva e ha degli incubi. Sogna che Marcia è ancora viva e che lui la sta cercando e poi sogna anche di uccidere Genoveva…Ma nella vita reale, la donna è ancora viva!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda lunedì pomeriggio su Canale 5. Un altro appuntamento da non perdere quindi con la soap spagnola tanto amata e vista dal pubblico.