Una vita anticipazioni: Ildefonso si vendicherà di Anabel e Camino?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 5 ottobre 2021? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che sta per accadere. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1256 di Acacias 38 e scopriremo come procederanno le indagini di Mendez, sempre più convinto che Laura possa raccontare la verità su Genoveva. Ma il commissario non sa che la domestica di Genoveva ha bisogno dei soldi per salvare la vita di sua sorella. Felipe, sempre più sconvolto dal non aver dato giustizia a Marcia, cerca delle risposte che però non ha. Camino è davvero sotto choc dopo le dichiarazioni che suo marito ha fatto. Non avrebbe mai pensato che Ildefonso sapesse che lei era innamorata di Maite e che le piacciono le donne…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 ottobre 2021

Felipe incontra per strada Genoveva e i due parlano della denuncia che la donna ha ritirato. Felipe usa dei toni molto forti verso la donna mentre Liberto osserva la conversazione. Genoveva è molto arrabbiata per la reazione di Felipe ma allo stesso tempo gli dice anche che non ha più intenzione di opporsi alla sua richiesta e che quindi si potrà andare avanti anche con le procedure per l’annullamento del matrimonio. La donna sa che deve tenersi stretto Velasco, visto che l’avvocato è il solo a sapere tutto quello che ha fatto in questi mesi. E così dopo avergli detto che vuole voltare pagina e chiudere con Felipe, Genoveva lo bacia. Finalmente l’avvocato ottiene quello che stava aspettando da tempo ormai…A casa di Marcos fervono i preparativi per la festa che ha organizzato…Anabel è parecchio nervosa e ancora prima che gli invitati arrivino, inizia a bere. Pochi minuti dopo l’inizio della festa, la ragazza è già fuori controllo e inizia a stra parlare. Quando Ildefonso arriva alla festa, Anabel inizia a parlare di lui davanti a tutti e gli chiede spiegazioni del suo grande segreto. E così rivela a tutti i presenti quello che Camino in privato le aveva raccontato. Ildefonso stenta a credere che sua moglie abbia confidato all’amica questo segreto e Camino è davvero in grande imbarazzo. L’uomo si vendicherà per quello che è successo? Lo scopriremo nelle prossime imperdibili puntate di Una vita.