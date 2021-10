Beautiful anticipazioni: inizia il triangolo Liam-Steffy-Finnegan, come finirà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 6 ottobre 2021? Siete pronti per scoprire quello che accadrà a Los Angeles? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap. Quinn vuole a tutti i costi che Shauna e Ridge si sposino una seconda volta. Ma questo matrimonio si farà o non si farà? Brooke ha capito che dietro alla fine della sua storia con Ridge c’è lo zampino della Fuller ma non ha le prove per dimostrarlo. Ci aspettavamo poi che Thomas facesse qualcosa per sua sorella, che è ormai nel tunnel della dipendenza da farmaci e invece il Forrester che cosa fa? Porta altre pillole a sua sorella, pensando di aiutarla. In realtà la tiene sotto scacco. Ma qualcuno si renderà conto delle difficoltà che Steffy sta affrontando? E perchè Finnegan che è un medico non fa qualcosa per lei?

Non ci resta che scoprire tutti i dettagli con le ultime news che arrivano da Los Angeles e le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 ottobre 2021

Liam si è reso conto che Finnegan in qualche modo è legato a Steffy e come avrete visto il dottore ha rassicurato Liam, dicendogli che si prenderà cura della sua ex moglie. Ma siamo davvero sicuri che il medico sia sincero e che non voglia altro dalla ragazza? Qual è il suo vero scopo e come sta aiutando Steffy ormai sempre più dipendente dai farmaci? Thomas, venuto a sapere di questo interesse di Liam per la vita privata di Steffy, decide di mettere le cose in chiaro e invita Spencer a lasciare in pace sua sorella visto che lui ha fatto altre scelte. Adesso sta con Hope e ha una figlia: deve pensare alla sua di famiglia visto che Steffy è libera di vivere come meglio crede la sua esistenza…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 6 ottobre 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5 per una nuova imperdibile puntata della soap americana.