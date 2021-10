Una vita anticipazioni: Ildefonso punirà Camino per quello che ha detto Anabel?

E’ stato davvero imbarazzante per tutti ascoltare le parole di Anabel che ha umiliato pubblicamente Ildefonso, parlando delle sue mutilazioni. Una confessione inaspettata che ha lasciato tutti senza parole e che ha sconvolto il marito di Camino. Non se lo aspettava, e adesso quale sarà la sua reazione? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 6 ottobre 2021. Continua il successo della soap spagnola che ieri, in termini di ascolto, ha portato a casa uno dei migliori risultati di questo autunno, con un record stagionale. Il pubblico ama davvero moltissimo le vicende degli abitanti di Acacias 38 e con le nostre anticipazioni cerchiamo di raccontarvi proprio tutto quello che sta per accadere. Partiamo quindi dalla puntata di domani, 6 ottobre 2021, proti per le ultime news? Vediamo che cosa succederà nella prima parte dell’episodio 1257 in onda domani su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 ottobre 2021

Camino in lacrime davanti a suo marito stenta a credere che Anabel possa averla tradita in quel modo. Ma la figlia di Marco è ubriaca e forse neppure si è resa conto della gravità di quello che ha detto e fatto. Felicia che non sapeva nulla, è sconvolta da queste rivelazioni, come sconvolti sono anche tutti i presenti, rimasti senza parole. Ildefonso è scioccato, mai avrebbe immaginato di subire una simile umiliazione. Felicia è davvero infuriata e se la prende anche con Marcos, colpevole di non aver saputo educare sua figlia, visto quello che ha fatto.

Felipe continua a essere ossessionato dal ricordo di Marcia. Qualsiasi cosa faccia in giro per il quartiere gli ricorda la donna che tanto ha amato. Liberto cerca di stargli vicino ma non è facile. Marcos è molto arrabbiato con sua figlia per quello che è successo. La invita ad andare da Felicia per chiedere scusa per quello che ha detto, l’uomo pensa che sua figlia si sia inventata tutto. Pur essendo dispiaciuta per come sono andate le cose, la ragazza spiega a suo padre che ha detto la verità e che non si è inventata nulla. Le diverse idee politiche continuano a dividere Ramon e Antonito e le rispettive consorti cercano di ristabilire la pace in casa Palacios. José Miguel spinge Bellita a incidere un disco.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 6 ottobre 2021 su Canale 5, vedremo nella prossima puntata come reagirà anche Ildefonso, umiliato e offeso davanti a tutti?