Beautiful anticipazioni: Finnegan ama davvero Steffy? Il piano del dottore

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful, pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata in onda domani, 7 ottobre 2021? Come andrà a finire la storia che vede Ridge e Shauna coinvolti in uno strano triangolo amoroso del quale fa parte anche Brooke? La Logan continua a credere, e non sbaglia, che Quinn abbia studiato un piano ben preciso per far si che Shauna e Ridge si sposassero a Las Vegas ma non ha le prove. Intanto Liam indaga nella vita di Steffy per capire se il dottor Finnegan è davvero interessato a lei. Thomas invece che aiutare sua sorella, le procura dei farmaci per contribuire quindi alla sua dipendenza e le cose peggiorano inevitabilmente. Intanto Bill vuole rimettere a posto le cose con Katie, dopo aver capito di essere ancora innamorato di sua moglie. Ma Katie è davvero disposta a perdonarlo? Vediamo cosa succederà con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 ottobre 2021

Finnegan dopo aver parlato con Liam va a trovare Steffy per capire come sta ma quando arriva a casa la vede un po’ strana. Non immagina quello che è successo prima. Le spiega comunque che non le può dare altri farmaci senza sapere che la ragazza se li è procurati in modo diverso…Carter e Zoe vivono serenamente i loro incontri, al punto che tutto lascia pensare ad una loro imminente unione. Il dottor Finnegan lancia il cuore oltre l’ostacolo e dichiara a Steffy la sua attrazione per lei. L’azione sortisce un effetto dirompente. Liam ha seri dubbi sulla storia che a quanto pare potrebbe nascere tra Steffy e Finnegan e forse, come vedremo nelle prossime puntate, non fa male ad avere dei sospetti. Perchè come vi abbiamo già raccontato, questa story line sarà piena di colpi di scena e il finale sconvolgerà davvero tutti. Ma è ancora presto per dare altri dettagli su questa storia!

L’appuntamento con Beautiful è per domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5 con un nuovo episodio della soap americana. Non perdete le nostre anticipazioni con le ultime news da Los Angeles.