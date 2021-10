Una vita anticipazioni: Laura cambia la sua testimonianza?

Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 7 ottobre 2021. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1257 di Acacias 38 e come sempre le ultime news dalla Spagna potrete leggerle sul nostro UNF. Che cosa accadrà a Genoveva adesso che il processo è finito, se la caverà davvero oppure alla fine Laura deciderà di collaborare con Mendez che le ha chiesto di dire la verità ? Felipe è molto provato e non sa più che cosa fare per dare a Marcia la possibilità di riposare in pace e per fare giustizia per lei. Felicia è davvero molto scossa per quello che Anabel ha raccontato ma crede che se lo sia inventato, non sa che tutto quello che la figlia di Marcos ha detto è vero.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 7 ottobre 2021

A Servante e Fabiana viene comunicato che non hanno vinto il concorso delle pensioni, ma hanno ricevuto un premio per la famiglia più simpatica. Genoveva cerca di tenersi stretto il suo avvocato anche perchè sa bene che l’uomo è il solo a sapere tutto quello che ha combinato negli ultimi anni. Velasco ha uno scontro con Laura perché teme che li abbia traditi, e la cosa non passa inosservata a Genoveva che rientrata a casa si rende conto che tra i due è successo qualcosa. Mendez informa Felipe di avere offerto a Laura un accordo perché cambi la sua testimonianza. Ovviamente quello che Anabel ha detto alla festa, non è passato inosservato e le signore di Acacias 38 ne parlano tutte insieme per capire che cosa è vero e che cosa no. Bellita deve decidere se fare un disco o no.

Felicia decide di andare a parlare con Camino, per avere un confronto con lei e per capire che cosa sta succedendo tra lei e Ildefonso. Ma la giovane reagisce malissimo e le due hanno una forte discussione…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 7 ottobre 2021.