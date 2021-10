Beautiful anticipazioni: Liam capirà quali sono i problemi di Steffy?

Ecco come sempre puntuali le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire cosa vedremo nella puntata di domani, 8 ottobre 2021? Non mancano le nostre anticipazioni che ci portano direttamente a Los Angele dove, come avrete visto, Quinn continua a insistere per far si che Shauna e Ridge si sposino una seconda volta. Una mossa che non piacerebbe affatto a Brooke ma che renderebbe concreta la relazione tra i due, anche se di fatto, il Forrester e la mamma di Flo non stanno insieme. Mentre Brooke frena, la Fuller continua a spingere. Negli ultimi episodi della soap americana tra l’altro, l’attenzione si è spostata anche su Steffy che ormai, come avrete capito, è preda della sua dipendenza da farmaci. Thomas, il solo a rendersene conto, non ha fatto nulla per aiutarla anzi, le ha portato altri farmaci da prendere. Liam molto preoccupato per le condizioni di salute di Steffy, senza sapere che abusa di farmaci, cerca di capire se la presenza nella sua vita di Finnegan possa essere una cosa buona. Ma come avrete visto, Thomas lo invita a farsi gli affari suoi. Liam però non si dà pace, Steffy è sempre la madre di sua figlia e gli spiace di non essersi accorto prima di quello che stava accadendo…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 ottobre 2021

Mentre Liam e Thomas discutono di Steffy e di quello che sta succedendo nella sua vita, senza che il Forrester parli delle cose più serie e quindi della dipendenza da farmaci di sua sorella, Finnegan va a casa di Steffy. I due alla fine si baciano e sembra che tra di loro possa nascere qualcosa. Anche Hope spera che Steffy volti pagina e che possa avere al suo fianco una persona che le vuole davvero bene. Ma Liam continua a esser preoccupato. E’ corretto che un medico si innamori del paziente che sta seguendo e che sta curando? Liam non ne è molto convinto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani, 8 ottobre 2021, alle 13,40 su Canale 5. Non mancate.