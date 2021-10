Una vita torna domenica su Canale 5: Felipe va a Cuba per cercare Santiago, Laura licenziata

Cambio di programmazione per domenica 10 ottobre 2021 e su Canale 5 andranno in onda al posto di Amici e Verissimo le soap più amate della rete. Con le nostre anticipazioni di Una vita vi raccontiamo quindi tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap spagnola. Siamo giunti ormai all’episodio 1259 ( seconda parte) di Acacias 38 e stiamo per capire che cosa succederà tra Laura e Felipe ma anche tra Genoveva e Velasco. E poi che cosa ne sarà di Felicia dopo il malore che ha avuto in seguito alla discussione con Camino? Come avrete visto negli ultimi episodi della soap, alla fine Felipe sembra aver preso la sua decisione: pensa di lasciare per sempre Acacias 38. Ne ha parlato con Ramon e con Liberto e ormai non pensa di cambiare idea… Mendez è stato trasferito ad altro incarico ed è chiaro per Felipe che non si potrà mai fare luce su quello che è successo a Marcia. Anche per Camino e Ildefonso è arrivato il momento della resa dei conto. L’uomo è davvero scosso da quello che è successo e non si aspettava di essere tradito dalla moglie, una ragazza che ama.

Non ci resta quindi che leggere le ultime news e le anticipazioni per scoprire quello che vedremo domenica pomeriggio su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la soap torna domenica 10 ottobre 2021 su Canale 5

Dopo la rivelazione di Anabel al rinfresco, Ildefonso litiga con Camino e decide di rinchiudersi in casa per la vergogna. Marcos convince Felicia a restare a dormire a casa sua per aiutarla a recuperare le forze. Anabel chiede perdono a Camino, ma la ragazza non sembra intenzionata a perdonare né lei e né la madre.

Marcos consola Felicia, che si sente responsabile per il disastroso matrimonio della figlia, e i due finiscono per baciarsi. Velasco dice a Genoveva che Laura sta tramando alle sue spalle e per questo motivo la domestica viene licenziata. Nonostante i buoni propositi, i Palacios continuano a discutere di politica e a bisticciare. Bellita sembra aver trovato un’idea originale per rendere la sua canzone più moderna. Felipe ha in mente un piano: visto che in Spagna non troverà quello che cerca e non darà un nome all’assassino di Marcia, andrà a Cuba per cercare Santiago. Quello che però Felipe non sa è che Laura è stata licenziata e che forse adesso troverà la voglia di dire la verità…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che vi ricordiamo, andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5 dopo Beautiful.