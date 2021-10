Beautiful anticipazioni: la decisione di Liam mette in crisi tutti, Thomas manipola Hope

Un pomeriggio di domenica che ha il sapore d’estate. Tornano infatti tutte le soap di Mediaset nel pomeriggio del 10 ottobre 2021 visto che su Rai 1 va in onda la partita che vedrà l’Italia giocarsi il terzo posto per la finale di Nations League contro il Belgio. Mediaset ha deciso di far slittare gli appuntamenti con Amici ( che andrà in onda domani 11 ottobre 2021 su Canale 5 al posto di Uomini e Donne) e con Verissimo che invece semplicemente, non raddoppia questa settimana. E così oggi sarà un pomeriggio a tutta soap. E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 11 ottobre 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata della soap? Ecco per voi le anticipazioni che ci rivelano che cosa farà Liam dopo aver scoperto che Steffy ha ormai una dipendenza da farmaci. Il ragazzo preoccupato per sua figlia, deciderà di fare qualcosa di molto drastico che potrebbe fare ancora più male a Steffy o chissà, magari darle un motivo per uscire da questo tunnel…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 ottobre 2021

Steffy sembrava felice delle attenzioni che il dottore le aveva dato e pronta magari a rimettersi in gioco. Anche Hope saputo di questo possibile interesse, sembrava contenta di sapere che per Steffy poteva forse arrivare una bella novità. L’unico a non essere entusiasta di questa cosa è Liam che come avrete visto, ne ha parlato con Wyatt, parecchio preoccupato. Liam decide di andare da Steffy per chiarire con lei quanto successo…

Liam trova il tubetto contenente gli antidolorifici e Steffy, scoperta, scoppia a piangere. Liam ormai ha le prove dei suoi sospetti e la stessa Steffy ammette di continuare a prendere gli oppiacei per lenire i dolori dovuti all’incidente. I due hanno una lite furiosa che sfocia nella decisione di Liam di prendere con sé Kelly. Tutto questo e molto altro nella putata di Beautiful di domani, 11 ottobre 2021. Le anticipazioni potrebbero essere imprecise perchè le puntate della serie sono sempre più brevi e vengono spesso mostrati anche minuti della puntata precedente in quella che dovrebbe essere invece una puntata inedita!