Beautiful anticipazioni: Liam porta via Kelly, è il ko per Steffy

Liam non avrebbe mai voluto assistere alla scena ce ha visto a casa di Steffy. Sospettava qualcosa ma non immaginava di trovare la sua ex in quello stato. Si stava preoccupando per la presenza di Finnegan nella sua vita ma a quanto pare c’è molto altro di cui occuparsi…Cosa farà quindi adesso il giovane Spencer? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 ottobre 2021. Una nuova puntata della soap americana ci porta ancora una volta a Los Angeles dove Liam è sotto shock. Ha trovato Steffy quasi priva di sensi a letto e adesso teme che questa cosa possa avere delle conseguenze anche sulla piccola Kelly. Liam inizia a pensare che Steffy in questo momento non sia la persona giusta per badare a una bambina piccola…E pensare che a pochi passi di distanza, Hope si sta ancora ponendo delle domande sulla relazione tra Steffy e il dottore, pensando che sia arrivato il momento giusto per la Forrester di voltare pagina. Mai immaginerebbe quello che Liam ha trovato nella casa della sua ex. Ci sono anche le prove, Steffy non può mentire…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani12 ottobre 2021

Di fronte a quello che ha visto Liam non ha dubbi. Kelly non può stare in quella casa. Stefy prova a giustificarsi negando anche l’evidenza ma Liam ha trovato anche il flacone di farmaci e ha le prove per dimostrare la dipendenza da oppiacei della sua ex moglie. Steffy è davvero provata ma nonostante tutto continua a negare. Ha capito che Liam non le perdonerà questa cosa…E infatti Spencer ha intenzione di prendersi Kelly e di non permettere che stia altro tempo in quella casa. Per Steffy questo è il colpo del ko oppure inizierà a rendersi conto che ha bisogno di aiuto e che deve disintossicarsi? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful, continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli.