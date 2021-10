Beautiful anticipazioni: la decisione di Liam e la crisi di Steffy, uscirà dalla sua dipedenza?

Steffy pensava di poter gestire tutto: la sua dipendenza da farmaci, la sua nuova storia con Finnegan, la vita lavorativa e anche la piccola Kelly. Ma il peso che si porta addosso è troppo grande e forse alla fine è crollata. Ha cercato di negare con Liam ma davanti all’evidenza, non ha potuto dire nulla. Adesso anche il suo ex marito ha le prove di quello che sospettava: Steffy ha una dipendenza da farmaci, non si è addormentata per la stanchezza. Steffy ha bisogno di aiuto e non può badare a una bambina come Kelly. Nella puntata di Beautiful in onda domani, 14 ottobre 2021, vedremo tutto quello che succederà tra Liam e Steffy e capiremo che cosa farà il giovane Spencer con la bambina. E’ arrivato il momento di portarla altrove? Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Liam sta per prendere una scelta molto forte anche se Steffy si opporrà alle richieste del suo ex marito. Non è nella posizione di poter dire la sua a quanto pare…Nel frattempo, ignari di quello che sta succedendo tra Steffy e Liam, Thomas e Hope parlano della relazione della donna con Finn. Thomas fa notare alla ragazza che Liam è ancora molto possessivo e che sta sbagliando perchè Steffy ha diritto a rifarsi una vita…Hope la pensa come lui ma non immagina quello che sta succedendo a pochi passi da lei..

Vediamo quindi i dettagli con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 14 ottobre 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 ottobre 2021

Liam ormai ha le prove dei suoi sospetti e la stessa Steffy ammette di continuare a prendere gli oppiacei per lenire i dolori dovuti all’incidente. I due hanno una lite furiosa che sfocia nella decisione di Liam di prendere con sé Kelly.

Thomas per l’ennesima volta cerca di manipolare Hope, ben sapendo che sua sorella ha una dipendenza dai farmaci e non avendo fatto assolutamente nulla per aiutarla, se non peggiorando le cose. Liam, che sta per portare via Kelly da casa di Steffy, cerca di far ragionare quest’ultima, che è fuori di sé. Steffy infatti non sente ragioni, urla e piange negando di essere ormai dipendente dagli oppiacei. Liam non si fa impietosire perchè sa bene che è arrivato il momento di portare Kelly al sicuro. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 14 ottobre 2021 su Canale 5.

