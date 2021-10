Beautiful anticipazioni: Steffy rivuole sua figlia ma sbaglia ancora

Mentre Thomas spiega a Hope che Liam non si dovrebbe preoccupare della vita di Steffy e soprattutto non si dovrebbe impicciare del suo privato, a casa della Forrester si sta consumando invece una tragedia. Liam infatti ha trovato il flacone di farmaci di Steffy e ha capito che ha ancora una dipendenza e che quindi la piccola Kelly è in pericolo, visto che sta con una persona che non è lucida. Per questo motivo, Liam prende una decisione importantissima: ha deciso di prendere la piccola Kelly e portala con se. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani, 15 ottobre 2021. Una nuova puntata della soap di Canale 5 piena di colpi di scena ci aspetta come sempre alle 13,40. Ma vediamo adesso le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 ottobre 2021

Thomas convince Hope che è colpa di Liam se Steffy non riesce ad andare avanti con la sua vita perché lui non permette a nessun uomo di avvicinarsi alla sorella. Per l’ennesima volta il Forrester cerca di mettere Hope contro suo marito ma non immagina che presto succederà qualcosa che cambierà davvero tutto….

Liam, che sta per portare via Kelly da casa di Steffy, cerca di far ragionare quest’ultima, che è fuori di sé. Steffy infatti non sente ragioni, urla e piange negando di essere ormai dipendente dagli oppiacei. Spencer si aspettava che almeno di fronte all’evidenza la sua ex si assumesse le responsabilità del caso e gli chiedesse una mano. E invece Steffy ha continuato a negare e anche per questo motivo, Liam ha preso la sua decisione…Quando Hope e Brooke lo vedono arrivare a casa insieme alla piccola Kelly non si aspettano si scoprire quello che Liam sta per raccontare e restano scioccate da quello che l’uomo rivela…Steffy ha anche rivelato a Liam che il dottor Finnegan non sa nulla dei farmaci e che lei sta molto male…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful del venerdì, vi ricordiamo che questa settimana la soap ci aspetta solo al sabato mentre domenica torna in onda Amici 21 alle 14 .

