Una vita anticipazioni: Felipe uscirà dal coma?

Siete pronti per scoprire che cosa vedremo nelle prossime puntate di Una vita e che cosa ne sarà di Felipe che è finito in ospedale dopo che Laura lo ha avvelenato? Il piano di Velasco sembra esser andato a buon fine anche se a dire il vero, l’epilogo doveva essere diverso. L’avvocato infatti non è ancora morto…Genoveva non sa ancora nulla di quello che Laura ha fatto e neppure ad Acacias 38 si è diffusa la voce. Felipe stava abitando in un posto diverso e per il momento, nessuno è al corrente delle novità. Cosa succederà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 15 ottobre 2021. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1262 della soap spagnola. Vi ricordiamo tra l’altro che quella di domani sarà l’ultima puntata settimanale di Una vita che torna poi lunedì su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 ottobre 2021

Laura è in ospedale al capezzale di Felipe. L’uomo viene operato e lei pentita per tutto quello che è stata costretta a fare prega che alla fine Felipe si possa svegliare. Quando il medico che sta seguendo Felipe torna in stanza per parlare con Laura, le chiede se i familiari di Felipe sono stati informati di quello che è successo perchè in questo caso bisogna parlare con un parente…

Marcos vorrebbe sposare Felicia, che però gli chiede di avere pazienza fino a quando Camino non si sarà tranquillizzata. Camino è molto in ansia per la scomparsa di Ildefonso e teme sempre di più che l’uomo voglia togliersi la vita. Proprio Ildefonso, intanto, viene visto da Cesareo mentre si aggira per il parco e parla da solo in evidente stato confusionale.

I Dominguez sono felici per il nuovo disco pubblicato da Bellita, ma i giudizi della critica appaiono molto freddi. A quanto pare questo disco non ha riscosso il successo che ci si aspettava…

Ramon è molto a disagio per la situazione che si è creata in famiglia a causa della politica. L’uomo ne parla ad Armando e subito dopo sembra prendere un’importante decisione…Anche Antonito medita sulla stessa questione…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani per chiudere la settimana con la soap spagnola amatissima dal pubblico di Canale 5.

