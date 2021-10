Beautiful anticipazioni: Liam porta via Kelly, la reazione di Steffy

Liam non vuole sentire ragioni e il fatto che Steffy continui a negare l’evidenza gli fa ancora di più credere che non ci siano altre strade da prendere. Sarebbe un pericolo per tutti, e soprattutto per la piccola Kelly. Deve smettere con i farmaci e chiedere aiuto. Tutto questo sta succedendo a pochi passi dalla casa in cui Hope e Brooke, ignare di tutto, parlano della possibile storia d’amore tra Steffy e Finnegan che potrebbe segnare un nuovo inizio per tutti…Che cosa succederà con le novità portate da Liam? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, sabato 16 ottobre 2021. Nella prossima puntata della soap Liam arriverà a casa con la piccola Kelly e dovrà spiegare a Hope e anche a Brooke quello che è successo. Le due ovviamente non si aspettavano questa novità e ascoltano scioccate il racconto di Liam che spiega quello che è successo con Steffy e perchè ha deciso di portare la piccola Kelly a casa…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 ottobre 2021

Thomas sorprende Steffy mentre sta disperatamente cercando le chiavi della macchina per raggiungere la figlia, che Liam ha appena portato con sé contro la sua volontà. Steffy racconta a Thomas la sua versione dell’accaduto, cioè che Liam l’ha trovata addormentata e che con questa scusa le ha portato via Kelly. Ovviamente Thomas sa che sua sorella è completamente dipendente dai farmaci, lo sa sin dal primo giorno e non ha fatto nulla per aiutarla e per l’ennesima volta, invece che fare qualcosa di costruttivo, pensa a come usare la situazione solo per colpire Liam, senza rendersi conto di quanto sua sorella stia realmente male…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 16 ottobre 2021. Questa settimana si va in onda solo al sabato niente appuntamento domenicale con la soap americana che tornerà poi il 18 ottobre 2021 su Canale 5. Buon fine settimana a voi!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".