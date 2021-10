Beautiful anticipazioni: Steffy perde Kelly, ammetterà la sua dipendenza?

Siete curiosi di scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 18 ottobre 2021? Vi ricordiamo che questa settimana non si andrà in onda alla domenica, si torna quindi lunedì per iniziare alla grande la settimana in compagnia della soap di Canale 5. Facciamo il punto della situazione, prima di passare alle anticipazioni per la prossima puntata. Come avrete visto, Liam ha scoperto della dipendenza di Steffy dai farmaci. La Forrester ha cercato di negare in tutti i modi, anche davanti all’evidenza. Liam ha trovato il flacone vuoto dei farmaci ma Steffy ha continuato a negare e questo ha fatto preoccupare ancora di più il giovane Spencer. Liam, senza sentire ragioni, ha quindi deciso di portare via Kelly. Brooke e Hope inaspettatamente sono state travolte dal racconto di Liam che ha rivelato quello che è successo con Steffy. Le due sono rimaste molto scosse dalle parole di Liam. Steffy invece, raggiunta a casa da Thomas, ha dato a suo fratello tutta un’altra versione dei fatti. E Thomas, che era il solo a conoscere i reali problemi di sua sorella, invece che aiutarla, ha fatto ben altro. E ora, che cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 18 ottobre 2021

Steffy vorrebbe andare da Liam a riprendersi sua figlia. Anche Thomas prova a capire cosa sta succedendo e decide di chiamare Ridge per spiegargli come stanno le cose. Steffy continua a dire di non essere una drogata ma è evidente davvero a tutti che abbia una dipendenza, è possibile che le persone intorno a lei non se ne siano ancora rese conto?

Steffy rivuole sua figlia, ma Liam, Brooke e Hope insistono perché Kelly resti con loro fino a quando Steffy non sarà guarita e non smetterà di assumere gli antidolorifici per i quali ha sviluppato una dipendenza. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di lunedì: appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.

