Una vita anticipazioni: Genoveva scoprirà il piano di Velasco e Laura?

Le condizioni di Felipe in ospedale continuano a essere molto gravi e Laura spera che si possa riprendere. Ma la domestica è davvero pentita per quello che ha fatto? Gli occhi sono puntati su di lei: Liberto sa bene che sta nascondendo qualcosa ma non ha le prove per dimostrarlo e al momento la sola cosa che può sperare è di rivedere Felipe in piedi…Cosa accadrà? L’avvocato uscirà dal coma? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 ottobre 2021. In onda su Canale 5 l’episodio 1263 della soap spagnola che ci mostrerà anche la reazione di tutti gli abitanti di Acacias 38 di fronte alla notizie del ricovero in ospedale di Felipe. Prima che Laura avvertisse Ramon e Liberto infatti, nessuno sapeva quello che era successo…E Genoveva come reagirà di fronte a questa notizia? Capirà che è stato Velasco a fare del male a Felipe anche se non in modo diretto? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 19 ottobre 2021

Servante si dice determinato a fondare un proprio partito. Una strana coppia sembra aver puntato gli occhi sul ristorante di Felicia. Il ricovero di Felipe desta in tutti grande apprensione e molti sospetti su Laura. Rosina e Susana aspettano con ansia il ritorno a casa di Liberto e di Ramon per scoprire che cosa è successo a Felipe e come sta ora l’avvocato. Sia il nipote di Susana che il marito di Carmen si interrogano su quello che può essere successo e non riescono ancora a capire come mai Laura fosse nella casa dell’avvocato, visto tutto quello che era successo tra loro. Inoltre i due sanno che Felipe stava per lasciare la Spagna…Genoveva sa bene che deve tenersi caro Velasco, che se volesse, potrebbe tradirla. Ancora non sa però che l’avvocato ha costretto Laura a uccidere Felipe, una missione che però non è stata portata a termine. Liberto decide di andare a parlare con Genoveva di quello che è successo. La donna ha una sorta di malore quando apprende che Felipe è in ospedale mentre Velasco, che si trova con lei, capisce che Laura non ha portato a termine la sua missione e va da lei per parlare di quello che è successo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 19 ottobre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.

