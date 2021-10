Beautiful anticipazioni: Liam chiede aiuto a Finnegan ma forse sta facendo un errore

Come avrete visto nelle ultime puntate di Beautiful i colpi di scena non mancano davvero mai e di cose ne succedono sempre a Los Angeles! Ridge sta finalmente comprendendo che cosa è successo nella vita di sua figlia. Si renderà conto che ha bisogno di aiuto? Nel frattempo Thomas, mettendo da parte questa storia, si è scusato con Zoe e poi proprio con lei ha parlato del momento difficile che sta affrontando Steffy. Hope e Liam invece sono preoccupatissimi per la piccola Kelly e non sembrano avere nessuna intenzione di far si che la bambina torni a vivere con Steffy. Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 21 ottobre 2021. La soap americana in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5 con un nuovo episodio tutto da vedere.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 ottobre 2021

Ridge ha capito che Steffy ha bisogno di aiuto ma la ragazza non ha nessuna intenzione di lasciare che Steffy resti con Hope e Liam. Non sembra minimamente rendersi conto di quello che sta succedendo e quando Ridge la vede per la prima volta fuori controllo in quelle condizioni capisce che cosa sta affrontando Steffy. Adesso però è arrivato il momento di ammettere che c’è un problema e di capire come superarlo. Hope e Liam infatti non hanno nessuna intenzione di lasciare che Kelly torni a casa con una donna in quelle condizioni precarie. Potrebbe fare qualsiasi cosa e Kelly è ovviamente in pericolo. Anche Ridge probabilmente si è reso conto che la piccola è al sicuro che Liam e che invece sua figlia ha bisogno di qualcuno che le dia una mano. Ma siamo sicuri che la persona a cui tutti pensano, il dottor Finnegan, sia la persona giusta? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per capire che cosa succederà. Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata da non perdere della soap americana.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".