Beautiful anticipazioni: Steffy deve disintossicarsi, Liam chiede aiuto a Finn

Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 22 ottobre 2021? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che sta per accadere nella soap di Canale 5. Steffy ha mostrato ormai il suo vero volto. Ha una dipendenza da farmaci e non si rende nemmeno conto di poter essere un pericolo per sua figlia. Liam per fortuna è arrivato prima che potesse succedere qualcosa alla piccola Kelly e l’ha portata via. Ma Steffy è fuori controllo e continua a parlare di rapimento. Ridge non immaginava quello che stava succedendo nella vita di sua figlia, troppo preso dalle beghe amorose che ha dovuto affrontare negli ultimi mesi. La notizia di questa dipendenza ha sorprese anche Brooke e Hope che adesso vogliono solo una cosa: il bene della piccola Kelly che deve stare in una casa al sicuro e non con una madre tossica. Anche Ridge sarà d’accordo e farà capire a Steffy quello che è meglio per tutti? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 ottobre 2021

Quando Ridge vede sua figlia accusare tutti per quello che sta succedendo, in una sorta di delirio, capisce la gravità della situazione e capisce che Liam ha fatto bene a portare via la bambina da casa di sua figlia. Ora lo stilista e Liam cercano la soluzione migliore per questa situazione e pensano che forse dovrebbero parlare con il dottor Finnegan visto che era lui il medico che aveva in cura Steffy, il primo ad averle dato quei farmaci. Ma c’è qualcosa che il pubblico ha notato e che non convince fino in fondo. Il nostro bel dottore ha davvero buone intenzioni con Steffy? Ridge in ogni caso ha preso la sua decisione: non lascerà più sola Steffy che in questo momento ha bisogno di una persona che stia sempre al suo fianco per iniziare un duro percorso di disintossicazione...Non sarà facile: Steffy si sente tradita e abbandonata da tutti tanto da arrivare a dire a suo padre che lo odia…Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 22 ottobre 2021, come sempre alle 13,40 su Canale 5.

