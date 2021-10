Una vita anticipazioni: Velasco vuole Felipe morto, serve una decisione

Camino continua a essere molto preoccupata per suo marito: di Ildefonso nessuna traccia. Si sfoga con Anabel che a sua volta si sente in colpa per quello che è accaduto ma neppure lei sa che cosa fare…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 22 ottobre 2021. Su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1265 di Acacias 38 e cercheremo di scoprire come farà Laura, dopo esser stata cacciata da Genoveva dall’ospedale, a portare a termine la sua missione. Velasco vuole Felipe morto ma per la cameriera non sarà per nulla semplice tornare in quella stanza adesso che Genoveva ha scoperto che era lì in ospedale insieme a suo marito e sospetta di lei…Anche Ramon, Liberto e gli altri abitanti di Acacias 38 parlano di questa situazione e sperano che Felipe si possa rimettere il prima possibile.

Vediamo adesso con le anticipazioni, quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani. Le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 ottobre 2021

Servante scopre di aver bisogno di molte firme per poter rendere legale il suo partito; vedendo lo stuolo di ammiratori al seguito di Jacinto, ne approfitta per organizzare un’esibizione del pastore in soffitta e tenere poi un comizio a tradimento, al fine di accaparrarsi il consenso dei suoi fan. Bellita si accorge di avere qualche problema con la voce proprio adesso che deve essere al top della forma per il lancio del suo ultimo disco. Grazie al sostegno della famiglia, Antonito ritrova l’entusiasmo per la politica. Miguel riporta a Felicia l’offerta di Sabina per l’acquisto del ristorante, ma lei declina. Felicia va a casa di Camino per vedere che cosa sta succedendo e scopre che ancora di Ildefonso non ci sono tracce. Velasco va in ospedale e non riesce a spiegarsi perchè Genoveva, dopo tutto quello che Felipe le ha fatto, continui a prendersi cura di lui. La donna gli dice che lo sta facendo perchè gli altri devono pensare che sia una moglie devota e fedele. Ma l’avvocato continua a dubitare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, venerdì 22 ottobre 2021, come sempre su Canale 5 alle 14,10.

